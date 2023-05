Champions League, Inter-Milan: i migliori pub di Milano dove guardare la partita

La città di Milano, il 16 maggio, dalle 20 alle 23 si fermerà per la seconda delle partite più attese da vent'anni a questa parte: Inter-Milan, ritorno delle semifinali di Champions League (fischio d'inizio alle ore 21). Una sfida storica che resterà scolpita negli annali del calcio e degli appassionati. San Siro sarà sold-out, con circa 79mila persone pronte a sostenere i propri beniamini verso la finale, che quest'anno si giocherà a Istanbul (in Turchia). Dunque, gli altri tifosi che risiedono nella città e che non andranno allo stadio si stanno organizzando per seguirla insieme a casa oppure in un ristorante o in un pub. Noi di Italia a Tavola vi segnaliamo i migliori locali per godersi al meglio questo derby europeo davanti a uno schermo.

Milano è pronta a ospitare la semifinale di Champions League

Arena Piola (Zona Piola)

Quattro maxischermi giganti sono pronti ad accogliervi in uno dei locali più famosi della città per godersi una partita di calcio. Il tutto assaporando una cucina internazionale con piatti selezionati provenienti da tutto il mondo e proposti in abbinamento a birre speciali direttamente sul menu. Inoltre, i tifosi potranno contare anche su una selezione di birre che possono spinare da soli (anche da seduti) con gli innovativi tavoli di Arena Piola con spine personali. Il locale si trova a meno di quattro minuti a piedi alla fermata di autobus e metro di Piola.

L'interno, in formato stadio, di Arena Piola

Arena Piola

Via Filippino Lippi, 7, 20131, Milano (Mi)

Tel. 0227016731

Mind The Gap (Zona Guastalla)

Attenzione: come annunciato dallo stesso locale, per il ritorno delle semifinali di Champions League il pub sarà riservato «ai soli tifosi rossoneri, in quanto gli interisti “dovrebbero” essere allo stadio». Detto ciò, il Mind The Gap, che si trova in zona Guastalla, è un vero e proprio tempio per gli amanti del calcio: questo pub in totale stile british, serve un'ampia selezione di birre di alta qualità, con ben unidici varianti alla spina e una proposta di birre artigianali aggiornata periodicamente. Perfetto per guardare le partite di calcio gustando un piatto di fish&chips da urlo.

La collezione di maglie calcistiche al Mind The Gap

Mind The Gap

Via Curtatone, 5, 20122, Milano (Mi)

Tel. 0222222050

Offside Sports Pub (Zona Simonetta)

Eletto dalla città come il miglior sports pub di Milano, il locale, che si trova in zona Simonetta, mette a disposizione sette schermi su cui vengono trasmesse le partite di calcio (e non solo) del giorno. Il cliente, nonché tifoso, potrà gustarsi un ampia selezione di birre e di whisky scozzesi, irlandesi e giapponesi. La cucina, aperta fino a tardi, offre ottimi hamburger e fritti tutti da desgustare. Una location dall'atmosfera calorosa e familiare perfetta per godersi Inter-Milan.

Uno scorcio dell'Offside Sports Pub

Offside Sports Pub

Via Losanna, 46, 20154 Milano, MI

Tel. 0239431455

The Football Pub (Zona Cinque Vie)

A due passi dal centro di Milano e dal Duomo, il The Football Pub è pronto ad offrire un'ottima esperienza al tifoso - in questo caso a quelli rossoneri e nerazzurri. Il locale, dallo stile inglese e aperto nel 1996, dall'atmosfera tranquilla e amichevole, si nasconde in una stradina pedonale ed è ideale per passare una serata tranquilla con gli amici. Sempre molto frequentato, anche da stranieri, e con la possibilità di guardare le partite di calcio e di diversi sport. Le birre in vetrina sono di ottima qualità, così come il cibo (hamburger, panini, pizze e snack).

Gli schermi al The Football Pub

The Football Pub

Via Valpetrosa, 5, 20123, Milano (Mi)

Tel. 02864464

442 Pub (Zona Chinatown)

Sicuramente le sciarpe appese sulle pareti sono l’elemento più caratteristico del locale, che lo colorano e gli danno quello stile british che attira clientela di tutti i generi insieme alla birra, protagonista assoluta delle serate del Fourfourtwo, e all'ottimo assortimento di panini nominati da calciatori celebri. È conosciuto anche per essere stato il locale delle dirette live di 'Quelli che il calcio' alla domenica in onda sulla Rai. È di certo uno dei punti di ritrovo più vivaci della sport culture milanese: anch’esso infatti permette di seguire discipline diverse dai soliti calcio o basket, come ad esempio i motori e la pallavolo.

Il 442 Pub di Milano

442 Pub

Via Giulio Cesare Procaccini, 61, 20154, Milano (Mi)

Tel. 0239448023