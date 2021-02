La Via del Tè a Milano, percorsi sensoriali anche take away

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 16:33

L

Oltre 250 tipologie alla boutique milanese

nasce nel 1961 a Firenze dall'intraprendenza diche, affascinato dal mondo del, accetta la sfida di introdurre in Italia il consumo e la cultura di questa antica bevanda. Oltre ai tre indirizzi di Firenze e a un centinaio di corner specializzati in Italia, nel 2017 La Via del Tè ha aperto a Torino, per poi proseguire nel 2018 a, e replicare lo scorso dicembre con un nuovo punto vendita in via Meravigli, nella storica ex sede dellaIl concept delleè rappresentato dal file rouge fare cultura sul mondo del tè attraverso un. A disposizione di tutti la scenografica “”, composta da 250 flaconi di vetro per osservare, annusare e scegliere in completa sicurezza gli ingredienti della miscela preferita.La location è elegante e raffinata, grazie alla boiserie abbinata al verde scuro de La Via del Tè, il tutto ancor più personalizzato da una speciale carta da parati con il pattern della Camellia Sinensis, la pianta del tè. Ma è il prodotto il protagonista, sia grazie ai variegatisia ai colori e alla fattura artigianale delle molte linee del marchio toscano, che fungono da elementi di arredo, in grado di donare ancor più calore e personalità al luogo.Sul bancone laterale, un samovar è sempre acceso per offrire un tè di benvenuto o una. Non meno interessante il nuovo puntoche si trova all’ingresso e propone un packaging ispirato alla pianta del tè e pensato per sorseggiare passeggiando. Qui, come nelle altre boutique, è possibile acquistare oltre 250 referenze diverse tra tè foglia intera monoorigine (da Cina, India, Sri Lanka, Taiwan, Giappone ed Africa), miscele profumate,Per informazioni: www.laviadelte.it/milano-meravigli