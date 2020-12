Cava, enoteca per intenditori: vini d’eccellenza a Ventimiglia

Pubblicato il 07 dicembre 2020 | 10:18

iovanissimi, i protagonisti di quest’avventura, Roxenne Gandolfo e William Pollinari, hanno le idee chiare: lavorare sulla cultura del vino e sulle piccole produzioni, sulle imprese di qualità che hanno una storia da raccontare. Questo l’obiettivo di “”, enoteca di recente apertura a Ventimiglia, che riprende il nome e la sede della più storica bottiglieria del luogo.Basta uno sguardo per cogliere l’unicità di questo luogo, una vera e propria grotta di tesori. Gli- azienda ligure specializzata nella progettazione e realizzazione di locali Food&Beverage nel mondo - sono caratterizzati da elementi semplici, delicati e “veri”, atti a.Le affascinanti arcate in pietra naturale lasciata a vista sono valorizzate da una leggera retroilluminazione dorata, mentre gli arredi in legno e ferro giocando sulla loro naturale complementarità conferiscono un sapore unico e autentico all’ambiente.Cava, infatti, custodisce, frutto di una selezione in cui trovare vini e prodotti di nicchia, con Toscana e Piemonte a dominare la scena, ma anche con delle chicche provenienti da Africa, Nuova Zelanda, Cile ed Europa. Si lavora su produzioni limitate e sul concetto diche, in questo caso, non sta nel prezzo o nel lusso, ma nella ricerca dell’«La creazione della nostra enoteca dimostra comesiano il cuore del vero successo - commenta Roxenne Gandolfo - rivolgiamo un sentito ringraziamento a Costa Group per aver dato vita alla nostra visione, creando un luogo magico e suggestivo, condividendo il nostro amore e la dedizione per l’».Per informazioni: www.cava-web.com