Le vacanze per il 2021? Si scelgono al Black Friday

22 novembre 2020

L'offerta è prenotabile online dal 26 al 30 novembre





Dall’Italia al Montenegro, la vacanza si acquista con il Black Friday

L’offerta è limitata e valida solo per nuove prenotazioni

Vacanze in sicurezza con il protocollo Safe Hotel

(27 novembre) contagia anche gli. Per l’occasione i, presenti in sette Paesi europei, propongono un’che prevede il% disulladi una camera per tutto il(su disponibilità), in tutti gli hotel del gruppo.Lo sconto si applica sulla tariffa giornaliera, incluso il relativo trattamento di mezza pensione, pensione a tre quarti o pensione completa previsto dall’hotel Falkensteiner selezionato.L’offerta èdal 26 al 30 novembre. I membri dello Spirit Club Falkensteiner accedono già dal 23 novembre, prima di tutti, (l’iscrizione allo Spirit Club è gratuita e si può effettuare anche online).Si può dunque scegliere tra una, sulle nevio della, in Austria, oppure guardare già verso lae pensare alle spiagge della, del, della, dellao a. Oppure ancora a una vacanza estiva, in montagna, tra i bellissimi paesaggi alpini.La promozione è valida per tutto il 2021: bisogna però affrettarsi in quanto ogni hotel ha dedicato uncontingente dia questa promozione.L’offerta è valida solo per, non è cumulabile con altre promozioni e la modalità di pagamento è il prepagamento dell’intero importo. Per un soggiorno che dovesse essere rinviato causa Covid-19, si può cambiare data fino a 14 giorni prima dell’arrivo. Al cambio data si applicano comunque le eventuali differenze di tariffa.Per l’imminente apertura invernale sono già in programma ledi, per garantire una vacanza senza pensieri. Il protocollo "" e gli altidihanno già dimostrato il loro grande valore durante i mesi estivi e il grande team continua a lavorare per migliorare sempre e rendere anche le vacanze invernali serene e sicure.Per informazioni: www.falkensteiner.com