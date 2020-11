Quanto è bella Venezia in inverno. Da vivere in hotel che sembrano case e percorsi ad hoc

Pubblicato il 29 novembre 2020 | 06:30

B

La corte interna arricchita da un'antica vera da pozzo





In hotel come a casa

Un soggiorno tailor-made

Gian Luca Lorenzet

Direttamente nel cuore di Venezia

Le Prugne della California

ella di certo in tutte le, ma è forse inche sprigiona tutto il suostruggente. Stiamo parando di. In inverno, la città si fa, infatti, piùe mette in mostra tutta la sua rara bellezza. Soprattutto quest’anno,daldi, occasione per visitare luoghi normalmente inaccessibili.Per cogliere l’essenza della città lagunare, la stagione fredda è il momento migliore per esplorare e godersi i, il fascino delle, i, veri e propri templi dell’arte, ie ledi una Venezia che permette ora come non mai di vivere un viaggio nel tempo. Un’esperienza che si fa unica alhotel, palazzo ottocentesco veneziano vicino Piazza San Marco, ma isolato e distante dal circuito turistico.Cucito sugli ospiti come un abito sartoriale di pregiata finezza, ilè concepito come una casa dove l’ordinario lascia il posto allo straordinario. Le camere e suite esprimono signorilità ee attenzione. I servizi sono pensati sulle singole esigenze, tanto che c’è un concierge 24 ore al giorno, la colazione è curata come se si andasse al ristorante fin dal mattino, il, la, la bellissimaarricchita da un'antica vera da pozzo, sono sempre a disposizione. Elementi di design contemporaneo firmati da Philippe Starck, Mises Van der Rohe, Kartell, Flos, Vitra, Ingo Mauer, Alivar dialogano con perle del passato in un’armonia di lampade moderne e pezzi in legno massiccio e ferro battuto, chaise longue futuristiche e affreschi.Grazie ai consigli del proprietario di casae di sua moglie, la città e il soggiorno si vivono in modo totalmente. Come un pezzo di. A partire dalle meraviglie del palazzo di Corte di Gabriela, un tempo abbandonato e poi trasformato in residenza di lusso con affreschi, bifore e gessi originali e preziosi elementi di artigianato veneziano, ci si perde tra le calli e i ponti incontrando altre facciate intarsiate, cancelli che si aprono suiSi passeggia accompagnati dal suono dei remi delle gondole che muovono le acque, immaginando dogi, nobili e signore coperti di stoffe preziose e maschere raffinate. È facile stimolare l’immaginazione a Venezia d’inverno. Dalla, uno dei luoghi particolarmente consigliati da Gian Luca, che riserva sempre itinerari insoliti per gli ospiti del boutique hotel, la laguna al tramonto è unaCorte di Gabriela è in unaper vivere lapiù autentica. È tra il Canal Grande e il Ponte di Rialto, tra Piazza San Marco e il Teatro La Fenice, è vicina a Palazzo Grassi e al Museo Fortuny, con l’Accademia e il Museo Guggenheim. Inoltre, in caso di acqua alta, la speciale vasca impermeabile a contenimento e le paratie in acciaio, garantiscono che il soggiorno sia sempre asciutto. Corte di Gabriela organizza, inoltre, tour guidati per scoprire gli aspetti di Venezia meno conosciuti, magari in taxi boat con motore elettrico. Prezzi a partire da 200 euro per camera a notte.La“2 notti a Corte di Gabriela” comprende 2 pernottamenti con colazione, wifi gratuito, una bottiglia di Prosecco, water taxi privato dall'aeroporto Marcopolo, una cena nel famoso”. Il prezzo è a partire da 900 euro per camera, offerta valida per soggiorni da mercoledì a domenica.Per informazioni: www.cortedigabriela.com