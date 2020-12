Da Napoli un esempio di solidarietà: il Grand Hotel Parker’s aiuta il ristorante Veritas

Pubblicato il 11 dicembre 2020 | 10:00

A

Il Grand Hotel Parker’s accogliere nella sua struttura lo staff del Veritas

Tendere la mano a chi non riuscirebbe ad riaprire

Esempio di solidarietà e imprenditoria illuminata

Le Prugne della California

, si sa, laè di casa. E in questo anno funesto, la città diventa esempio di. E così, per superare le difficoltà di questo momento e condividere una nuova visione del, ilapre le porte aldello chef«Per superare momenti difficili come questo bisogna pensare e agire fuori dagli schemi - sostiene, proprietario insieme alla famiglia del Grand Hotel Parker’s di Napoli - per questo abbiamo pensato dinella nostra struttura lo staff del Veritas. Perché ilè il nostro più grande valore e non possiamo permetterci di disperderlo e alla fine di questa pandemia non ci ricorderemo di quanto abbiamo sofferto ma di come siamo stati trattati».Con lo spostamento indella, anche il Parker’s vuole dare il suoalla. Un’iniziativa concreta per dare un segno forte die solidarietà in un periodo storico dominato da grande difficoltà e incertezza.Dopo gli ultimi provvedimenti, il management del Grand Hotel Parker’s ha deciso di rimanere aperto per dare la possibilità a tutto lo staff di continuare a lavorare utilizzando l’opzione “da noi” offrendo ai clienti delal sesto piano dell’hotel le camere dell’albergo.Ma ci sono colleghi e amici che, non avendo la stessa possibilità, sono stati costretti a chiudere del tutto. Da qui: perché non offrire gli spazi del ristornate, sempre al sesto piano, accanto al George, ma aperto solo a pranzo, a un collega che altrimenti dovrebbe lasciare la sua brigata a casa? E così è stato.Lo chefdel ristornate Veritas, una stella, situato a pochi passi dal Grand Hotel Parker’s, ha accettato la proposta. «Napoli è una città straordinaria e i napoletani si sono sempre distinti per la loroe il grande affetto che sono in grado di donare. La possibilità che ha il Veritas di essere ospitato dal Parker’s è qualcosa che poteva succedere solo in questa città», ci spiega lo chef D’Agostino.Il Ristorante Veritas potrà proporre ai suoi clienti la formula “Cena e dormi da noi” grazie all’ospitalità del suo vicino di casa Parker’s. Lo chef e ladi sala e di cucina del Veritas si trasferiscono al Ristorante Panoramico Le Muse per il servizio della cena in modo da poter ospitare poi i clienti nelle camere dell’albergo con il garage offerto incluso come per la proposta del George. Il Grand Hotel si impegna a dare glie lo staff del Veritas sarà direttamente responsabile dei propri clienti eUn esempio di imprenditoria illuminata che cerca di promuovere una visione globale e innovativa delin Campania e non solo, con la volontà di mettere al centro dellail futuro e il materiale umano.Lo sa bene, patron del Veritas, che dall’inizio della, insieme a Gianluca e alla sua brigata, ha reinventato menu e idee, con proposte intelligenti e flessibili. «In questi mesi difficili abbiamo capito che l’unico modo che conosciamo per difenderci dalla paura del futuro era continuare a lavorare, a migliorarci, ma soprattutto a fare le cose con la stessa passione, con lo stesso spirito. Non è un romanticismo, né una frase di circostanza: è solo grazie a questa comune passione e alla serietà che mettiamo nelle nostre attività, che l’intesa con il Parker’s non solo è stata subito accolta con slancio e gratitudine, ma si è immediatamente ed operativamente resa possibile. Il compianto Luciano De Crescenzo avrebbe detto che non poteva che essere così, che i napoletani non possono che essere uomini d’amore».