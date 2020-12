Casa di Langa, il nuovo hotel tra lusso e sostenibilità del Gruppo Krause, apre in primavera nelle Langhe

Pubblicato il 15 dicembre 2020 | 18:25

Il rispetto per l'ambiente

Rispetto per l'ambiente, in un paradiso come le Langhe, patrimonio Unesco

I due team di design che han dato vita a Casa di Langa

Prodotti e vini tipici del territorio





Le ricchezze del territorio, tra vini e stelle Michelin

Dal tartufo all'arte: cosa offre Casa di Langa

Corsi pratici di cucina locale abbinati ad una visita all'orto sostenibile e la serra, con delle proposte a km zero in linea con le tradizioni culinarie regionali

Una Wine Academy dove gli ospiti potranno partecipare a degustazioni e lezioni sul vino nella cantina del ristorante Fàula. A partire dell'autunno 2021 sarà possibile ottenere la certificazione Wset

Caccia al tartufo insieme ad esperti tartufai e ai loro cani Lagotto (una razza canina dalle antiche origini italiane specializzata nella ricerca del tartufo), per un viaggio emozionante alla scoperta del tartufo bianco e nero

Art Tour per ammirare la Collezione di Casa di Langa all'interno della proprietà

La cucina di Manuel Bouchard

La cucina tipica e a km zero del ristorante Fàula

Il progetto del centro benessere

Tra la ricerca di relax e la voglia di mantenersi in forma

, nuovo, aprirà innel cuore delle. Affacciato su oltre 40 ettari di vigneti e dolci colline, il boutique hotel è dotato di 39 camere e suite e combina design tradizionale piemontese con pratiche sostenibili ed esperienze su misura per gli ospiti.Casa di Langa è di proprietà del, società americana guidata dal Presidente e ceo, proprietario di diverse altre attività in Italia tra cui il Parma Calcio 1913 e le cantine Enrico Serafino e Vietti. Con una casa di famiglia nella campagna piemontese, la famiglia Krause nutre una passione per l’Italia tanto profonda quanto le sue radici (anch’esse italiane).In ogni aspetto di Casa di Langa si riflette il profondo rispetto per il mondo naturale e per il suo futuro sostenibile. Dall'impegno per la neutralità carbonica all'utilizzo dial 100% per l'irrigazione, dagli impianti geotermico e fotovoltaico funzionali al riscaldamento, all’obiettivo operativo di azzerare l’utilizzo di plastica monouso, lo staff di Casa di Langa si dedica a creare un'esperienza di lusso che si prenda cura tanto degli ospiti quanto dell’. Questa profonda passione per le pratiche sostenibili è evidente in ogni aspetto del design, della progettazione e della gestione del resort.«Fin dalla nostra prima visita in, io e mia moglie siamo rimasti colpiti dalla grandiosità del paesaggio, dal cibo e vini indimenticabili e, soprattutto, dalla generosità delle persone - afferma Kyle J. Krause - Per Casa di Langa, il nostro obiettivo è sempre stato quello di creare uno spazio eco-compatibile che rifletta lo spirito accogliente della regione e che sia, allo stesso tempo, elegante e sostenibile. Con questo hotel, sono orgoglioso di avere l'opportunità di condividere il Piemonte, che noi amiamo così tanto, con i nostri amici e con gli ospiti provenienti da tutto il mondo».Casa di Langa si ispira all’architettura tradizionale della regione ed è circondata dai panorami mozzafiato delle Langhe. I due team di design con sede a Milano sono GaS Studio, architetti del progetto, e Parisotto + Formenton Architetti (P + F), a capo del design degli interni. I due studi vantano una consolidata esperienza in diversi settori, dal residenziale di lusso al retail design fino all’ospitalità di alto livello.Alcuni dei progetti da loro realizzati sono il design di Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort (un resort 5 stelle in Toscana), numerosi negozi-boutique monomarca Nespresso in tutto il mondo e il design di P+F per gli yacht Sanlorenzo. La vincente accoppiata dei due studi di architettura ha dato vita ad una proprietà di raffinata semplicità italiana, dove i colori tenui dell'ambiente naturale di Casa di Langa si riflettono nei ricchi tessuti e nei materiali di provenienza locale. Utilizzando un approccio sostenibile nella progettazione si ispirano al noccioleto, al frutteto, all'orto e alla vista deiper integrare questi elementi naturali nel design della struttura. La Collezione d’arte a Casa di Langa include una selezione diposizionate sia all’interno della proprietà che nei terreni circostanti. Tutte le camere dispongono di un'ampiae un bagno con tonificanti docce a pioggia e prodotti da bagno rilassanti Le Labo.Come porta di accesso alla regione delle Langhe, Patrimonio dell'umanitàper i paesaggi vitivinicoli eccellentemente coltivati, Casa di Langa abbraccia la tradizione con un piede nel passato e uno sguardo al futuro. La struttura è testimone diretto delle tradizioni enologiche della regione, in un luogo celebrato per vini d’eccellenza come ile ile la più alta qualità dial mondo, il tartufo bianco d'Alba. Il Piemonte offre ai viaggiatori un'autentica esperienza italiana e la regione ospita ben 46Michelin, al secondo posto in tutta Italia, oltre ad essere la terra natale di noti marchi italiani come Nutella, Fiat e Lavazza.Durante il loro soggiorno a Casa di Langa, gli ospiti potranno girare tra i vigneti storici a bordo di un'iconica, imparare a preparare con maestria i classici piatti locali o godere di una serata disotto le stelle. Casa di Langa offre una selezione di esperienze autentiche curate per gli ospiti che comprende:Presso il raffinatodi Casa di Langa ogni piatto proposto si basa sul proprio raccolto e viene preparato e servito con grande cura e attenzione alla sostenibilità e stagionalità degli ingredienti. Il menu ideato dallo chefsi concentra sulla cucina tradizionale e su creazioni innovative che utilizzano ingredienti provenienti dagli orti dell’hotel e dai produttori locali. Nato a Torino, l'ambizioso chef, 32 anni, ha dedicato la sua vita all’approfondimento della cucina del nord d’Italia, avendo lavorato in ben 5 ristoranti stellati in questo territorio prima di compiere 25 anni. Bouchard è tornato nelle Langhe nel 2014 per aprire l’Antinè, dove è stato premiato con il Piatto Michelin, Due Forchette dal Gambero Rosso, un Cappello da Le Guide de l’Espresso, Quattro Baci di Bibenda, e riconosciuto dalla guida dei Gatti di Paolo Massobrio. Fàula, che significa "racconto" nel dialetto langarolo, è un omaggio all’antica tradizione locale in cui le famiglie insieme agli amici si riunivano intorno al camino per raccontare storie. Al, gli ospiti potranno degustareprovenienti da tutto il mondo ma anche dai territori vicini, comprese alcune rare bottiglie delle cantine “sorelle” di Casa di Langa, Enrico Serafino e Vietti.Ildell'hotel, Lelòse Spa, propone terapie realizzate con prodotti naturali che sono stati elaborati in armonia con le pratiche sostenibili di Comfort Zone, una società certificata B Corporation. Per offrire un'esperienza di benessere il più rigenerante possibile, gli ospiti potranno usufruire di trattamenti unici come "Tranquility Ritual" o "Sacred Nature" nella, nuotare nellariscaldata con vista mozzafiato, o tenersi allenati con le attrezzatureall’avanguardia della palestra.Le prenotazioni possono essere effettuate online su www.casadilanga.com o inviando un'e-mail a reservations@casadilanga.com . Le tariffe primaverili ed estive partiranno da 445 euro a notte per la camera Classic ed includono colazione a buffet, accesso alla spa (jacuzzi, sauna e palestra) e alla piscina esterna.Per informazioni: www.casadilanga.com