Four Seasons Hotel, nuovo look Nel 2021 ristrutturazione completa

Pubblicato il 16 dicembre 2020 | 12:52

C

Ristrutturazione tra interni ed esterni al via da gennaio 2021

Dagli interni al giardino

I cambiamenti in cucina... nel menu

Alle stanze e alle suite penserà l'architetto Patricia Urquiola

Obiettivo: rendere la struttura la più ammirata della città

olta l'occasione di un periodo difficile per il, si parte conlatotale del: era già da un po' che la proprietà aveva questo obiettivo. I lavori cominceranno a gennaio 2021 e coinvolgeranno tutti gli spazi, dalle aree comuni a ristorante e bar, dalle camere e le suite alle sale meeting. Questa ristrutturazione si dispiegherà pere verrà conclusa, secondo previsioni, entro la fine dell'anno.La proprietà ha voluto che, a sovrintendere i lavori, ci fosse una firma simbolo della moda e del design: l'architetto. A lei il compito di ridare nuova linga agli spazi. Spagnola di origini, ma con una forte influenza italiana, Urquiola ha studiato al Politecnico di Milano sotto la guida del designer italiano Achille Castiglioni. Per ilinterno invece, l'hotel si è rivolto al paseaggista e agronomo, esperto di "verde verticale", botanica e progettazione di giardini. Tra le sue opere, la componente paseaggistica del Padiglione Italia alla Dubai 2020 World Fair.Si inizierà dalla nuova lobby e da una loung, poi il ristorante e il bar, a cui si cercherà di dare un'identità tutta nuova. In cucina resterà al timone della brigata l'executive chef , pronto a rielaborare l'offerta e i menu. Questa prima fase dovrà essere completata entro la primavera, quando il Four Seasons Milano riaprirà le porte al pubblico, proseguendo al contempo i lavori di ristrutturazione tra camere, suite e sale meeting. Alternando i lavori, la proprietà farà sì che ile l'esperienza degli ospiti non subiscano alcuna interruzione.«Abbiamo un’incredibile opportunità - afferma direttrice di Four Seasons Hotel Milano - ovvero di poter reinventare quello che è già un hotel iconico, in una delle migliori posizioni del mondo, e renderlo il luogo più ammirato della città». L'albergo infatti sorge in undel XV secolo, fu inaugurato nel 1993, primo tra le strutture della catena internazionale in Europa. Da allora ha sempre goduto di una buona popolarità , anche per la sua posizione strategica nel cuore delFoto: sito ufficiale Four Seasons MilanoPer informazioni: www.fourseasons.com/it/milan