Nel 2024 Bvlgari apre a Miami: è il primo hotel negli stati Uniti del brand

L’edificio che ospiterà il Bvlgari Hotel Miami Beach fu progettato come hotel negli anni 50

Il primo albergo Bvlgari negli Stati Uniti

Edificio di valore storico

Ristrutturazione in mano a studio milanese

elaprirà aun nuovo. Questa nuova apertura, che si aggiunge ai progetti già annunciati di, previsto nel 2021, diche apriranno nel 2022 e di, in apertura nel 2023, porterà la collezione di Bvlgari Hotels & Resorts ache includono. Continuerà anche qui la collaborazione con il tristellato Niko Romito che gestirà ile ilL’hotel sorgerà a Miami Beach, all’indirizzo 100 21st street, e sarà il primo albergo Bvlgari negli. Situato fronte mare con una bellissima, a pochi passi dalle maggiori attrazioni della città e la trendydi South Beach, il Bvlgari Hotel Miami Beach offrirà una splendida vista sull’Oceano a pochi minuti di distanza dal famoso quartiereche ospiterà il Bvlgari Hotel Miami Beach fucomeneglidall’architettoche apparteneva al movimento architettonicodi Miami Beach; il palazzo è iscritto nel Registro Nazionale Americano dei Distretti Architettonici e divenne famoso nel corso degli anni per essere ildeidiche vi organizzavano eventi e feste durante i loro soggiorni invernali a Miami Beach.«Siamo orgogliosi di aver trovato unacosìper il nuovo Bvlgari Hotel a Miami Beach – commenta, ceo di Bvlgari - Questo sarà il nostro primo albergo negli Sati Uniti d’America, unper il nostro, e siamo felici di aggiungere l’effervescenza e il glamour di Miami Beach tra le destinazioni della nostra collezione di. Siamo sicuri che il Bvlgari Hotel Miami Beach, la cui apertura è prevista nel 2024, rappresenteràdiirresistibile nel panorama americano dell’ hôtellerie di lusso in quanto forgiata dall’unicità della nostra storia di grandi gioiellieri romani».Il progetto diche, così come per gli altri Bvlgari Hotels sarà interamente curato dallodiAntonio Citterio Patricia Viel, prevede circa 100 stanze, di cui la maggior parte suite, e un ampio ventaglio di facilities tra cui una grande piscina esterna, un’areae une unentrambi gestiti dallo chef italianoRomto con 3 stelle Michelin