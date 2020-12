Brunelleschi, primo hotel in Italia a ricevere il badge Verified di Forbes

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 18:10

Il Brunelleschi di Firenze ha un sigillo di approvazione dato da Forbes Travel Guide

Il marchio come sigillo di approvazione

Uno standard che rassicura i viaggiatori

è tra i primi hotel al mondo ed il primo in Italia a diventare Sharecare Health Security Verified with. La completa verifica della struttura fa sì che ospiti ed agenti di viaggio possano prenotare con fiducia il prossimopresso strutture che dispongono di adeguate procedure diQuesta verifica viene fornita con un "sigillo di approvazione" facilmente identificabile - il badge Sharecare Verified with Forbes Travel Guide - rilasciato in base alla conformità di un hotel alle best practice convalidate da esperti che riducono al minimo il rischio e l'impatto die potenziali futuri eventi nocivi per lapubblica.«Vogliamo che i nostri ospiti ed i nostri collaboratori si sentano al sicuro ed è per questo che abbiamo sempre investito sulla loro tutela. Ci siamo sempre impegnati e continuiamo ad impegnarci quotidianamente affinché vengano rispettate tutte le misure necessarie da protocollo per il raggiungimento di tale obiettivo», ha commentato il direttore generaleProgettata da Forbes Travel Guide, l'autorità globale per un vero servizio a cinque stelle e Sharecare, leader nel settore della salute digitale, la verifica completa sulla sicurezza di una struttura copre più di 360 standard, tra cui protocolli di salute ed igiene , prodotti e procedure per la, ventilazione,fisico, esperienza degli ospiti esulla sicurezza sanitaria con ospiti e dipendenti. Gli hotel sono tenuti a controllare i propri protocolli sanitari su base continuativa per garantire la costante conformità con gli standard sanitari globali più aggiornati.«La pandemia ha chiarito che gli hotel e i resort devono, prima di tutto, garantire agli ospiti la loro sicurezza - ha affermato, ceo di Forbes Travel Guide - Diventando Verified, il Brunelleschi Hotel ha dimostrato il proprio impegno a creare una cultura dellae seguire le migliori pratiche globali per aumentare la sicurezza sanitaria, certificato da una terza parte."Per l’elenco completo di hotel e resort che attualmente sono Sharecare Health Security verified with Forbes Travel Guide, si può visitare www.forbestravelguide.com/verified Per informazioni: www.hotelbrunelleschi.it