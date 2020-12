Hilton, raggiunto il traguardo di 1 milione di camere nel mondo

Pubblicato il 23 dicembre 2020 | 18:23

Un record per Hilton, in crescita grazie alla sua resilienza

n vero e proprio traguardo: Hilton Worldwide ha raggiunto il record di 1 milione di camere nel quarto trimestre del 2020. A comunicarlo è lo stesso colosso dell'hotellerie, direttamente sul proprio sito web, scrivendo: "La società ha affrontato il più grande test nei suoi 101 anni di storia, ma il suo modello di business resiliente e leggero le ha consentito di varcare questa soglia e di continuare con una pipeline di sviluppo complessiva di 2.640 hotel e oltre 408mila camere in tutto il mondo".Ad oggi il gruppo conta 18 brand in 118 Paesi, con oltre 6.300 proprietà. Ha ideato diverse soluzioni per affrontare la pandemia, come i programmi di sicurezza e di sanificazione per ampliare i già elevati standard di pulizia: questo vale sia per il soggiorno e l'accoglienza degli ospiti, sia gli spazi congressuali. Ha inoltre modificato le sue politiche di cancellazione, introducendo un'alta flessibilità nelle prenotazioni, con la possibilità di effettuare check-in e check-out digitalmente attraverso la app, con la quale si può scegliere la camera, utilizzando anche il telefono come chiave digitale.Purtroppo gli effetti della pandemia si sono comunque sentiti, specialmente per quanto riguarda il personale: Hilton ha tagliato migliaia di posti di lavoro in seguito all'impatto del Covid e alle normative messe in atto dai diversi Paesi per arginarlo. Come si sa, il turismo è stato il settore più colito. Il gruppo però si è organizzato affinché le persone colpite da licenziamento avessero accesso al motore di ricerca Hilton Workforce Resorce Center, che offre più di un milione di opportunità di lavoro.