Da banca a hotel di lusso. Rosewood Roma aprirà nella sede della Bnl in via Veneto

L’ex sede della banca è stata realizzata negli anni Trenta dall’architetto Marcello Piacentini





Dalle moderne terme romane nel caveau al bistrot italiano

Nel 2023 aperura anche a Venezia

di, il gestore diimmobiliari, ha, infatti, acquistato ilche fu sede dellaper 190 milioni di euro (come riporta Il Sole 24 Ore) affidandone la gestione a. L’hotelsarà inaugurato nel 2023 e si candida a diventare il più importante dellasia per dimensione (157 camere, tra cui 44 suite) sia per l’L’obiettivo del recupero degliè la valorizzazionemodernista (l’ex sede della banca è stata realizzata neglidall’architetto) grazie all’opera di riqualificazione di Colliers International sotto la guida e il coordinamento di Jacobs, società di architettura e ingegneria integrata e dello studio australiano di interior design Bar Studio.L’hotel che si affaccia susi svilupperà su tre edifici, ognuno dei quali è stato costruito agli inizi del 1900, di cui l’unità principale sarà appunto l’ex sede della banca.In quello che fu ildella banca sorgeranno. Lasarà ricavata sulin una struttura in legno palissandro, dotata di quattro sale perdedicati e unacona specchio eTre i: un, uncone uncon terrazza con vista sulla città.Ma non solo Roma. Nel 2023 è prevista anche l’apertura di, dopo quello di Castiglion del Bosco a Montalcino (Si), in Toscana, e quello previsto per il 2022 a Porto Cervo (Ss) in. Il gruppo, che ha sede a Hong Kong ed è guidato dall’amministratore delegato Sonia Cheng, conta 28 proprietà di lusso in 16 Paesi, tra cui gli iconici The Carlyle di New York, il Rosewood Mansion di Dallas e l’Hôtel de Crillon di Parigi.