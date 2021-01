Uno chalet montano di lusso: nel 2026 The Ritz-Carlton apre a Zermatt

Pubblicato il 25 gennaio 2021 | 14:50

Chalet di montagna in chiave luxury

Zermatt, una garanzia per gli amanti dello sci

el 2026arriverà a, segnando il debutto del primofirmato Ritz-Carlton in. Marriott International ha annunciato la firma dell’accordo con, albergatore e proprietario della società di sviluppo immobiliare Matterhorn Peak Ag.La struttura, sviluppata su 69 camere, la cui apertura è prevista per il, porterà il leggendariodelnella rinomata destinazione turistica svizzera. Una volta aperto, l’hotel sarà il secondo Ritz-Carlton in Svizzera, affiancando The Ritz-Carlton Hotel de la Paix,«Siamo entusiasti di annunciare questo importante traguardo in collaborazione con Mario Julen, che ha idee fantastiche per il progetto - spiega, presidente di Marriott International Europa, Medio Oriente e Africa - Zermatt è sinonimo di sci, alpinismo e. Simbolo del lusso moderno, questo progetto e questa destinazione arricchiranno il portfolio delle proprietà iconiche sotto il marchio Ritz-Carlton in tutto il mondo, offrendo agli ospiti l'opportunità entusiasmante di ammirare ledi Zermatt innevate tutto l'anno, lespettacolari e conosciute a livello mondiale e il superbo monte Cervino. La firma di questo accordo riflette l’incremento della domanda nei confronti dei nostri brand di lusso in Europa, Medio Oriente e Africa».The Ritz-Carlton, Zermatt, sarà progettato dal pluripremiato studio parigino AW² guidato dagli architetti Reda Amalou e Stéphanie Ledoux: il design architettonico e degli interni presenterà le caratteristiche del classicodirivisitate in, offrendo una vista unica sulsia dalle camere, che dai ristoranti.Il progetto prevede, infatti, duee due, unaper pranzi all'aperto e unada. Gli ospiti avranno inoltre accesso privilegiato alle piste da sci e ad un centro benessere con palestra e piscine interne ed esterne. Il resort ospiterà anche sale per riunioni ed eventi.«Ho particolarmente a cuore questo progetto, al quale ho lavorato con passione per molti anni - commenta- Non è solo una dichiarazione d'amore alla mia, Zermatt, ma anche all'attività alberghiera di lusso e alla sua capacità di ispirare i viaggi. In qualità di primo grandeinternazionale di Zermatt, il mio desiderio è che questo progetto alzi ulteriormente il livello di ospitalità di lusso nelle».propone un’esperienza impareggiabile di sci a tutti i livelli fino alla vetta del, un facile accesso a Cervinia sul versante italiano per ile losunei mesi estivi. La città è rinomata per le sue attività après-ski che includono ottimi ristoranti e negozi di lusso. I visitatori possono raggiungere Zermatt dagli aeroporti internazionali di Ginevra e Zurigo in meno di quattro ore di treno attraversando l'incantevole paesaggio alpino oppure con elicottero privato.