Il Falconiere, corsi di cucina online. Le ricette di Silvia Baracchi per gli appassionati

Pubblicato il 16 febbraio 2021

Una delle ricette del corso: gnudi di ricotta con salsa allo zafferano e ragù vegetariano



Il live cooking online

La locandina dell'evento digitale

Il primo incontro

ipartono le lezioni di cucina di, chef del relaisa Cortona, in provincia di Arezzo. Corsi che, a causa della pandemia Covid che ha riportato lain zona arancione, si terranno solo online, ogni giovedì, alle 21.00 sulla piattaformaNonostante il medium, però, non manca la componente. Connessi da casa, gli appassionati di cucina potranno seguire i vari corsi, porre domande e ricevere risposte in tempo reale e consultare le ricette per seguire passo passo ogni preparazione. Fruibili da ogni device, i corsi si tengono con cadenza settimanale e ogni incontro tratta un tema specifico.Si parte il 18 febbraio con latoscana. L'appuntamento, oltre a fornire dettagliate informazioni su questa particolareterritoriale, sarà anche l'occasione per migliorare la propria consapevolezza: dalla lotta allo spreco ai metodi di cottura ideali. Due le ricette che verranno proposte durante il live cooking: insalata di sedano, mela, verza rossa, uvetta e pinoli; gnudi di ricotta con salsa allo zafferano e ragù vegetariano.Per maggiori informazioni: www.ilfalconiere.it