Arsenale conquista Le Minerve Nel 2022 partirà la ristrutturazione

Pubblicato il 24 febbraio 2021 | 15:08

La facciata dell'Hotel de La Minerve

L'accordo

Le parole dei protagonisti

Una suite dell'hotel

ambio di proprietà per lo storicoche passa nelle mani di. La società, nata nell’autunno 2020 e specializzata nell’hospitality, ha sottoscritto un accordo preliminare di acquisto per il veicolo societario che controlla la struttura che ha sede a Roma.L’rientra all’interno del piano strategico di Arsenale (che prevede anche la completa ristrutturazione dello stabile del XVII secolo che ospita il La Minerve) che punta sulladi asset italiani di pregio nel settoreper creare un network capace di affrontare le sfide del prossimo decennio e la concorrenza dei player internazionali. La firma dell’accordo preliminare tra Arsenale e la, proprietaria della struttura, ha avviato l’iter che vedrà un totale processo di rinnovamento dell’edificio a partire dal 2022, al termine del quale (circa 20 mesi di lavoro) la gestione sarà affidata all’iconico marchio Orient Express, parte del«È un grande onore e privilegio poter lavorare in un hotele denso dicome l’Hotel de La Minerve, e tale onore è reso ancora più grande dal coinvolgimento di Orient Express, uno dei brand di lusso più famosi e prestigiosi al mondo. La Minerve non è solo un hotel ma una pietra miliare dell’italiana. Portare avanti la sua storia e il suo ruolo è una missione che speriamo di portare avanti con tutta la comunità», ha detto, ceo di Arsenale Spa.«Sono felice di questa importantetra Arsenale Spa e Orient Express. Siamo orgogliosi di essere coinvolti nella creazione di un punto di riferimento di così alto livello in unaromantica come. Portare questo incredibile patrimonio in una capitale così iconica e dalla grande storia è ovviamente un risultato fantastico per il marchio e per il nostro Gruppo. L’hotel si aggiungerà alle strutture prestigiose a cui stiamo già puntando, saprà coniugare le emozioni di un viaggio all’estero con tutte le comodità di casa», gli ha fatto eco, chairman & ceo di Accor.