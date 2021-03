Le Sirenuse compie 70 anni. La magia senza tempo di Positano

Pubblicato il 11 marzo 2021 | 11:36

I

Una storia che nasce nel 1951

Una storia affascinante come la sua location

58 camere in armonia con la storia della Villa

Di generazione in generazione

n questo momento in cui ilè nella morsa della, è bello festeggiare un importante traguardo in attesa, finalmente, di poter tornare a. Così l’hoteldi(Sa), meta di, capi di stato e scrittori che ha contribuito in prima persona a costruire ile internazionale della, compie 70 anni.Una storia che nasce nel 1951 e che continua oggi a tramandare l’arte della grande hôtellerie italiana, grazie alla guida, allora come adesso, della famiglia Sersale.Un tempo villa estiva deidi Napoli,si chiamavae era il buen retiro dal caos della città, una dimora di famiglia affacciata sul mare di Positano dove riposarsi e ritemprarsi. 70 anni di storia che ripercorrono anni difficili e anni meravigliosi per l’Italia e la Costiera Amalfitana, e in particolare per la piccola città di Positano, che, da luogo inesplorato e misconosciuto, divenne meta di artisti, scrittori, uomini politici e capi di Stato. Dadella famiglia Sersale, costruito intorno al 13° secolo, durante la Seconda Guerra Mondiale Le Sirenuse si trasforma in un vero e proprio rifugio per i tre fratelli Sersale, Anna, Aldo e Paolo, che iniziano a passare sempre più tempo a Positano.Nel 1944, l’allora appena venticinquenne Paolo, viene persino elettodi Positano, carica che ricopre per i successivi sedici anni. Un anno prima, lo sbarco degli alleati a Salerno e la presa di Napoli; Positano viene fatta sede dei campi di riposo per gli ufficiali alleati britannici e americani, grazie all’accoglienza e all’apertura di case private, tra cui Villa Giulietta dei Sersale. Negli anni successivi alla fine del, il nome di Positano inizia dunque a essere sempre più sinonimo di meta turistica. Tra i primi a comprendere che la selvaggiamozzafiato del posto avrebbe catturato l’interesse di viaggiatori colti e ne avrebbe fatto un luogo da sogno per qualsiasi, i Sersale. Fu così che si decide di trasformare la villa di famiglia in hotel. Nel 1951, Paolo ingaggia l'architetto romano Luigi Orestano e gli affida l’opera di riunire i due edifici separati della villa in un'unica struttura. Così nasce Le Sirenuse.La residenza estiva dei Sersale da allora continua a ospitare personaggi illustri,, e si è ampliata fino a offrire 58 camere, pur mantenendo, inalterato, l’allure di lussuosa dimora privata. Nel corso degli anni la struttura è cresciuta e, dopo il rientro dall’estero di Franco Sersale, negli anni ’90, ha subito un’importante, che ha compreso anche un restyling delladellae del. A prendere in mano le redini dell’hotel, dal 1994, Antonio Sersale, figlio di Franco, che dopo studi a Losanna e un imprinting lavorativo che lo ha portato in alcune delle strutture alberghiere più prestigiose al mondo, rientra a Positano per infondere di ulteriore linfa l’albergo di famiglia, divenendone direttore nel 1999. Mentre le due figlie di Paolo, Giulia e Marina, proseguono a loro volta la storia della famiglia: la prima è responsabile delle piante e fiori delle terrazze e dei ristoranti della struttura, mentre Marina e il marito Sebastian, hanno creato le fragranze e i prodotti della gamma Eau D’Italie, lanciata nel 2004.Oggi ad Antonio e alla moglie Carla, ideatrice dell’e, esclusivo brand di moda, si affiancano i figli Aldo e Francesco, il primo professionalmente coinvolto nella gestione dell’hotel e il secondo in quella dell’Emporio. «La storia de Le Sirenuse dura da tre generazioni, un sogno tramandato di padre in figlio che oggi vede i piùdei Sersale ritornare alle proprie origini e investire in un territorio meraviglioso e variegato, ricco di bellezza e umanità, un posto che noi tutti chiamiamo casa», commenta Antonio Sersale.