Ragosta Hotels Collection ristruttura. Partiti i lavori per la stagione estiva

Pubblicato il 05 marzo 2021 | 09:31

È

Hotel Raito Amalfi Coast

Restyling con un tocco green

La Plage Resort

partita ladelle strutture ricettive di. Si tratta dei lavori aldi Taormina e all'che si preparano alla riapertura della stagione estiva 2021.Le due operazioni coinvolgono metà deldi strutture di lusso del gruppo Ragosta Hotels Collection che ha sede a Roma e include anche ilper un totale di 240 camere e suite.avranno come obiettivo principale quello dell'energetico dei due alberghi. Un aspetto che vale doppio per La Plage Resort, struttura eco-friendly immersa nella riserva naturale di Isola Bella tra i pini secolari proprio di fronte alla spiaggia. Una destinazione mozzafiato che punta sulla continua riduzione dell'impatto ambientale per rispettare gli standard di un'offerta green.«Alla luce di una auspicabile ripresa dei flussi turistici, il nostro gruppo ha deciso diproprio in questo periodo, per poter offrire agli ospiti prodotti e servizi all’avanguardia nonché un’occasione per scoprireda sogno e autentici borghi della nostra penisola - ha dichiarato, ceo di Ragosta Hotels Collection - Prevediamo di aprire la stagione per la fine di aprile, sia a Taormina che in Costiera Amalfitana, con la massima attenzione a tutti i parametri in vigore, per offrire soggiorni in sicurezza e tranquillità»