Il lago… del cigno: apre Eala, tempio di lusso e natura a Limone del Garda

Pubblicato il 22 aprile 2021 | 12:36

A

Un sogno a cinque stelle, nell’incantevole atmosfera di Limone sul Garda

Quando il lusso incontra la natura

Obiettivo: massima efficienza energetica

Sviluppo in verticale che si mimetizza nel paesaggio

Hotel adult friendly

Centro medico omotossicologico

Viaggio sensoriale nella spa

Alfio Ghezzi

In cucina Alfio Ghezzi e Akio Fuijta

. Il progetto nasce dalla volontà della famiglia Risatti, proprietari Gruppo Sun Hotels e da generazioni attiva nel settore alberghiero lacustre.Ispirato alle leggende celtiche e alla figura maestosa del cigno, che da tempi antichi abita le rive del lago, Eala (cigno in celtico) è un invito a sognare,, godendo di ogni comfort, in un percorso rigenerante che aiuterà a ripartire ricchi di nuova vitalità. Eala si trova a Limone sul Garda (Bs), un piccolo borgo che conquista per i meravigliosi scorci, le acque blu del lago e le limonaie, costruite a terrazze ai piedi della Cima della Mughera. Ed è proprio lungo la strada che collega Riva del Garda e Limone che si trova Eala., l’edificio è stato studiato per integrarsi perfettamente nel paesaggio seguendo il concept: all’esterno, grazie ai colori naturali della facciata e al bosco verticale che percorre tutti i piani, si fonde completamente con la roccia. All’interno, l’arredo in stile eclettico, le ampie vetrate che lasciano immergere il visitatore nella natura circostante, il gioco di armonie e contrasti creato attraverso i materiali e le tonalità degli interni, completano questo sogno di bellezza.Suddivisa in 7 piani, la struttura si sviluppa in verticale: il piano terra ospita la reception, due ristornati e un bar; dal primo al quinto piano si trovano le camere, suddivise in 5 tipologie con stili legati al mondo naturale; al sesto piano la Royal Suite Awen,da cui si può godere di una magnifica vista. Un percorso lungo i giardini a terrazza dell’hotel guida, infine, l’ospite alla spiaggia privata.Passione, innovazione, autenticità, rispetto del territorio e dell’ambiente, esono questi i cardini dell’ospitalità di Eala. Un impegno quotidiano che si traduce in un servizio d’eccellenza e un lusso soft e contemporaneo, che fa sentire l’ospite al centro dell’esperienza.interno, guidato dalla dottoressa Bonafini, medico specialista e membro dell’International Academy of Prm (Psysiological Regulating Medicine). Presso Eala Medical l’ospite potrà effettuare visite mediche personalizzate con lo scopo di individuare terapie mirate al ripristino dell’equilibrio e del benessere dell’organismo, liberandosi delle omotossine, attraverso la detossificazione, il drenaggio e stimolando gli organi emuntori (reni, fegato, intestino, polmoni e pelle). Il tutto in un ambiente lussuoso, dotato di ogni comfort e circondati dalla bellezza della natura.: un’area di 1500 mq dotata di due piscine interne, una infinity pool esterna, sauna mediterranea, sauna finlandese panoramica, criosauna, percorso kneipp, docce emozionali, sala relax e cabine dedicate ai trattamenti. L’ospite verrà accompagnato dal team di esperti Eala in un percorso che restituirà nuova energia a corpo, anima e mente.Particolare attenzione va alladi Eala. Italianità, semplicità, ingredienti locali, sostenibilità e alta qualità sono gli elementi portanti della sua offerta, sia durante le cene gourmet che l’ospite potrà sperimentare all’interno dell’incantevole, sia durante il giorno nell’. Entrambi i ristoranti sono aperti anche agli ospiti esterni.Completano l’offerta la zona fitness di circa 80 mq firmata Technogym, e molte attività outdoor, che donano l’opportunità di vivere appieno il Lago e tutto ciò che esso offre, dalle escursioni a piedi o in bicicletta lungo la Ciclovia dei sogni del Garda, al golf, fino a gite in barca o sport acquatici, come windsurf e kitesurf.Per informazioni: www.ealalakegarda.it