L’estate dolce sul lago d’Iseo: riapre il Romantik Hotel Relais Mirabella

Tante le attività all’aria aperta

Albergo immerso tra gli uliveti

Relax nel giardino sul lago

Olio e vino protagonisti a tavola

Riapre il 20 maggio 2021 il Romantik Hotel Relais Mirabella

(Bs) piccolo borgo circondato dagli ulivi e da un giardino pensile che apre la vista sul lago e le montagne, n, lasciando che lo sguardo si perda sulle sue acque dalle mille sfumature, sulle montagne, per cercare poi i contorni del Monte Isola. È lo splendido parco naturale che circonda il Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo, un piccolo borgo nato da un antico fortilizio e da case coloniche, trasformate in un elegante albergo immerso tra gli uliveti, nel cuore della Franciacorta, a 2 km da Iseo (Bs) e a 20 km da Brescia., riservate e suddivise nelle diverse strutture – arredate con gusto e con balconi e terrazze panoramiche che aprono la vista al lago oppure alla piscina e al giardino – ritrovando la bellezza dei ritmi lontani e il contatto più autentico con la natura. Circondata dagli ulivi e da un prato inglese, c’è l’ampia piscina per tuffarsi e rilassarsi prendendo il sole. Inoltre, percorrendo un sentiero tra profumi ed essenze di fiori, si raggiunge il campo da tennis del parco, sempre a disposizione gratuitamente per gli ospiti.Il giardino variopinto che guarda al lago diventa anche, magari ammirando i colori del tramonto sulle acque, assaporando i piatti raffinati del ristornate del Relais, che rievocano le, come il risotto al Franciacorta arricchito con gamberi rossi, ricette a base di pesce di lago e di mare, filetti alla Rossini, pasta fatta in casa, sardine salate di Montisola e altre delizie della cucina mediterranea. A rendere ancora più squisiti ed autentici i piatti, è, un olio pregiato coltivato in questo territorio fin dall’epoca romana, dalla bassa acidità e ricco di polifenoli, buono e leggero., dove si lavora questo olio che ha ottenuto la denominazione Dop Laghi Lombardi vincendo per tre stagioni consecutive il primo premio Interregionale della categoria, è una delle attività organizzate dal Relais, orgoglioso di far degustare questa prelibatezza e di condurre gli ospiti nei luoghi in cui nascono i sapori della Franciacorta. Come il, che predilige bottiglie prodotte da artigiani locali della viticoltura e calici di etichette nazionali di alta qualità. Una degustazione ammirando il Lago d’Iseo è ritemprante.Madalla collina del Romantik Hotel Relais Mirabella Iseo, tra passeggiate nei boschi, sport nautici sul Lago, esplorazione dei borghi, tour in bicicletta nei luoghi della Franciacorta, rilassarsi nel vicino Golf Club e partecipare alle visite guidate tra i vigneti e le cantine della zona.Per informazioni: www.romantikhotels.com