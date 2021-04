Vacanza bioattiva con golf e cucina tipica? L’indirizzo è il Mira Borgo di Luce I Monasteri in Sicilia

Pubblicato il 28 aprile 2021 | 10:03

Mira Borgo di Luce I Monasteri è il 5 stelle del gruppo Mira Hotels & Resorts

del gruppo Mira Hotels & Resorts alle porte di Siracusa, laa contatto con le bellezze naturali e le unicità del luogo. Il cinque stelle, è il “portavoce siciliano” dell’eccellenza alberghiera a marchio Mira (brand fondato dai manager Daniela Righi - ceo, e Alessandro Vadagnini - presidente). Tra il verde di agrumeti, palme e ulivi, Mira Borgo di Luce I Monasteri offre un rifugio incantato, a pochi minuti da Ortigia e a poco più di mezz’ora da Modica e Noto, con ampi spazi per praticare attività all’aperto o per concedersi preziosi momenti di relax.Mira Borgo di Luce I Monasteri rispecchia tutte le caratteristiche del “resort bioattivo”, un concept coniato da Mira per indicare strutture e servizi in grado di riattivare un benessere profondo e a 360 gradi.Dal punto di vista architettonico la struttura rappresenta la tipologia costruttiva dell’area, conservando tutto ile inserendosi armoniosamente nell’ambiente naturale circostante. È proprio la natura e l’atmosfera ricca di storia dell’entroterra siracusano ad occupare un ruolo centrale a Mira Borgo di Luce I Monasteri: le, si trovano infatti tutte al piano terra, con affaccio sul parco secolare, sul campo da golf e sui suggestivi cortili della struttura, invitando l’ospite a godersi il paesaggio e a respirarne a pieno l’autenticità. Mira Borgo di Luce I Monasteri propone inoltreche, grazie a diversi e continui interventi di miglioramenti, gode di tutte le facilities per essere considerato un vero e proprio punto di riferimento per il golf internazionale.Esteso su una superficie di 6520 metri completamente immersi nel paesaggio mediterraneo, all’interno di una piantagione di aranci e limoni, presenta particolari aree degne di nota come la buca 6 par 4, ricavata all’interno di una piantagione di fichi d’india e il percorso nelle buche 2, 3 e 4 circondato dalle caratteristiche colline iblee di calcare bianco.(fortemente voluto dalla ceo di Mira Daniela Righi e promosso anche al Golf Club di Mira Acaya in Puglia) offre iniziative esclusive alle giocatrici e alle donne che desiderano avvicinarsi al golf. Alla guida del team, inoltre,, vincitrice di ben tre Campionati Italiani, scelta dal gruppo Mira proprio per il forte orientamento del gruppo ad una filosofia pro-donna.del ristorante di Mira Borgo di Luce I Monasteri, dove la ricca tradizione del luogo è fonte di ispirazione per p, materie prime dell’isola selezionate e provenienti da produttori locali.Ad impreziosire l’offerta del resort, u, composta da piscine interne ed esterne, ampia zona relax, bagno turco, doccia emozionale, sauna, vasca idromassaggio, cabine per trattamenti di bellezza e un’ampia offerta di massaggi, sia individuali che di coppia, oltre a specifici massaggi per coloro che praticano sport.Mira Borgo di Luce I Monasteri è unaenti, grazie a un’area congressuale con sale dedicate e a spazi esterni di grande fascino tra terrazze, scalinate, patii fioriti e giardini, perfetti per fare da sfondo a matrimoni, feste private e celebrazioni.: a Mira Borgo di Luce I Monasteri è possibile vivere a pieno l’anima autentica della Sicilia e l’eccellenza italiana in ambito ricettivo, grazie anche alle iniziative “esperienziali” offerte in tutti gli hotel del gruppo Mira.Le esperienze Mira sono inoltre arricchite da due partnership all’insegna del prestigio e del bon vivre:, mentre l’attenzione per il gusto incontra il Cioccolato di Modica Sabadì, le cui degustazioni di raffinato cioccolato affinato in barrique sono una vera coccola per il palato.Per informazioni: www.imonasterigolfresort.com