Sul lago di Como riapre il Mandarin Oriental

Una delle suites

Relax in una location da sogno

Tante novità per una nuova era

Le proposte

andarin Oriental,è pronto a riaccogliere i suoi ospiti per una nuova stagione, a partire dal 15 aprire 2021. Immerso in un rigoglioso parco botanico sulle rive del magnifico Lago di Como, questo eleganteè la destinazione ideale per un’esperienza gastronomica e di benessere a pochi passi da Milano.Dopo le sfide senza precedenti di quest’anno,, Lago di Como invita gli ospiti a regalarsi una pausa rilassante, lasciandosi la città alle spalle e concedendosi la possibilità di cenare a un passo dal lago, immersi nell’incantevole atmosfera del Lario. Il pacchetto Staycation by Mo sul Lago di Como include il soggiorno in una delle eleganti camere o suite del resort, la colazione vista lago, un pranzo o una cena per due persone, early check-in o late check-out a seconda della disponibilità, parcheggio egratuiti per tutta la durata del soggiorno.Per chi volesse invece approfittare degli ampi spazi aperti del resort per rigenerare il corpo e la mente, la nuova proposta, Relax, Renew include trattamenti spa e un workout privato, oltre al soggiorno in una delle camere o suite del resort e alla colazioneDurante la stagione invernale, sono state apportate ulteriori migliorie alle aree comuni e alle camere e suite del resort, tra cui in makeover completo della, che offre il massimo del lusso e della privacy e dispone di una terrazza panoramica di grandi dimensioni con solarium e una piscina privata.Il ristorante L'Aria, con la sua vista mozzafiato sul lago, quest’anno presenta un nuovo menu e un sofisticato approccio alla cucina italiana, con una speciale influenza giapponese. Il Como Bar & Bistrot, ideale per un drink informale o un pasto a tutte le ore del giorno, propone piatti ispirati alla tradizione italiana, deliziose pizze sfornate direttamente in riva al lago eincredibilmente creativi.Lasi trova nel cuore del resort e comprende anche un’area termale interna, con piscina coperta. Il team di esperte terapiste accompagna gli ospiti in percorsi di relax con esperienze personalizzate come l’Oriental Essence, utilizzando oli essenziali orientali e movimenti particolari perGli ospiti possono rilassarsi a bordo della piscina riscaldata, che galleggia dolcemente sulle acque del lago, approfittare del giardino botanico del resort per partecipare a corsi dio allenarsi con un personal trainer. Tra le altre attività da non perdere ci sono le passeggiate panoramiche o giri insulle montagne che circondano il lago, gli sport acquatici, i tour in machine d’epoca o il golf nelle vicinanze del resort.Il nuovo pacchetto Staycation by MO parte da 680 euro a notte, e include:• • Sistemazione in una delle eleganti camere o suite del resort• • Colazione vista lago per due• • Un pranzo o una cena per due persone di due portate al CO.MO Bar & Bistrot• • Uno sconto del 10% sui trattamenti Spa (esclusi i prodotto in vendita al dettaglio, manicure e pedicure)• • Parcheggio giornaliero per un’auto• • Minibar con snack e bevande analcoliche, rifornito quotidianamente• • Check-in anticipato o check-out posticipato, a seconda della disponibilità• • Amenity di benvenuto speciali