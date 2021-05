Viaggio in Costiera amalfitana: riapre l’Hotel Santa Caterina

Pubblicato il 12 maggio 2021 | 11:07

Q

Villa Rufolo a Ravello

Riapertura al pubblico con percorso speciale

L’Hotel Santa Caterina è costruito a picco sul mare

La magia del Santa Caterina

Suite per sognare

Dépendances nel parco

Nelle camere linee classiche, architettura mediterranea e lo stile delle ville amalfitane

In cucina Giuseppe Stanzione

uesta primavera 2021 sa di rinascita più che mai, e la... è un nuovo inizio per ricominciare a godere del piacere di viaggiare e di godere dei luoghi iconici d’Italia, da quelli culturali a quelli di villeggiatura. E poi mare, cibo, natura, atmosfere pittoresche. Tutto questo è riassunto in modo unico nella Costiera Amalfitana, in particolare nel binomio Amalfi-Ravello: l’una adagiata sul mare, l’altra come affacciata ad un terrazzo sovrastante. Per fare il pieno di orizzonti, panorami, profumo di agrumeti e colori di giardini e del mare, non c’è niente di meglio che, gioiello della costiera amalfitana divenuta famosa in tutto il mondo per i suoi giardini terrazzati panoramici e per il Ravello Festival.paese che si affaccia a picco sul mare a meno di 5 km da Amalfi.circostanti. Questo mese ha finalmente riaperto al pubblico ed è un must della zona: si trova ad appena 15 minuti di macchina o a un’ora di camminata panoramica dal lussuoso Hotel Santa Caterina di Amalfi.Villa Rufolo è un complesso monumentale che porta il nome della famiglia che lo realizzò nel 13° secolo. Al modello originario, sintesi unica di architettura araba, sicula e normanna, si sono sovrapposti il chiostro del 18° secolo e i giardini ottocenteschi. Dopo vari passaggi verso la metà dell’Ottocento fu venduta al Lord scozzese Francis Neville Reid che la ristrutturò.in cui c’è il bellissimo “concerto all’alba”. Attualmente la gestione della Villa è stata affidata alla Fondazione Ravello.si potranno visitare i giardini del complesso monumentale seguendo le indicazioni specifiche previste per questo periodo. La visita si svilupperà esclusivamente all’esterno, lungo un percorso a senso unico che parte dalla Torre di ingresso, attraversa il Chiostro Moresco, giunge alla Torre Maggiore la parte più antica del complesso alta trenta metri, poi si attraversa il Giardino ottocentesco romantico che si sviluppa su due livelli. La parte del Pozzo, ricca di rovine, piante esotiche, pini e cipressi, è quella in cui Richard Wagner immaginò il giardino di Klingsor nel secondo atto del Parsifal. Il giardino superiore ha un meraviglioso Belvedere panoramico; i giardini inferiori costituiscono la naturale platea degli eventi del Ravello Festival. Scendendo si incontrano scavi archeologici (resti della Balnea termale e del Bagno Turco), un muro perimetrale ornato di magnifici fregi e la Cappella., all’interno di una vasta proprietà che “precipita” fino all’acqua con una serie di splendide terrazze naturali. Due ascensori scavati nella roccia o un sentiero di spettacolare bellezza portano gli ospiti attraverso agrumeti e giardini lussureggianti fino agli impianti a livello del mare, che comprendono una piscina con acqua marina, solarium, fitness centre, café/bar e ristorante all’aperto.La sera la magia continua nell’elegantissimo ristorante con una cena a lume di candela ammirando il suggestivo panorama di Amalfi illuminata dalla luna. E che dire dellaL’Hotel Santa Caterina ha 36 camere di tipologia standard, superior e deluxe e 13 tra junior suite, executive junior suite, suite e senior deluxe suite che si trovano nell'edificio principale. Inoltre, tra le Garden Suite, le dépendances “Villa Santa Caterina” e la “Villa il Rosso” nel lussureggiante parco si contano altre 17 camere e suite.: le colazioni, gli snack, il Bistrot, l’elegante Ristorante fine dining Glicine che è stato insignito dalla Guida Michelin 2020 di una stella, con le vetrate affacciate sul panorama del golfo, e un menù più raffinato e personale con l’impronta dello chef, il Ristorante Al Mare, aperto adesso sia a pranzo che a cena, con piatti più semplici e tradizionali e prevalentemente marinari. I due ristoranti panoramici dell’Hotel saranno quindi aperti entrambi la sera mentre il Ristorante Al Mare sarà aperto anche a pranzo. La Carta dei Vini offre un’accurata selezione di etichette italiane ed estere e una scelta produzione della Campania.