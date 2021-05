Duetorrihotels, per sanificare ecco l'accordo con AskyClean

Pubblicato il 13 maggio 2021 | 16:51

M

Una camera del gruppo Due Torri

Un nuovo approccio alla sanificazione

assima, massimo. Il. Tutte le strutture della compagnia adotteranno quindi il protocollo di sanificazione AskyClean System, che vanta una doppia validazione: quella di carattere scientifico, affidata a analisi di controllo effettuate da laboratori accreditati indipendenti, e quella “storica”, legata ai risultati.

Con questa operazione il gruppo rivoluziona completamente il suo approccio alla sanificazione, introducendo un nuovo standard di qualità. Uno dei concetti cardine è la trasparenza: ogni struttura alberghiera è dotata di "Askyclean Passport", ovvero il registro delle sanificazioni, un documento liberamente consultabile dai clienti. Viene rilasciato un passaporto anche ai dipendenti abilitati ad eseguire la sanificazione, previa formazione specifica. Questo tipo di interventi si affianca, naturalmente, all’adozione di dispositivi contactless e dispositivi di protezione individuale, e di misure come il distanziamento, le procedure di sicurezza, i controlli costanti e periodici.



La novità riguarda tutte le strutture, i quattro Luxury Hotel, il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di Bologna, il Due Torri di Verona, il Bernini Palace di Firenze e il Bristol Palace di Genova, che trovano sede in antichi palazzi storici, e i due Business Hotel, l’Hotel Santa Barbara e l’Alga Hotel entrambi a Milano.



Askyclean condivide pienamente la “filosofia” di Duetorrihotels, che pone l’accento su due aspetti basilari, fortemente connessi tra loro: la sicurezza degli ospiti, da un lato, e quella dei dipendenti dall’altro.





Un protocollo “tailor made”, innovativo e trasparente per ogni hotel

Le tecniche di sanificazione

Ogni hotel aderisce non solo a un protocollo generale di gruppo, ma anche a un, “tailor made”, validato attraverso una serie di analisi svolte prima e dopo il trattamento. Questo al fine di valutare direttamente l’efficacia dei trattamenti basati sull’uso dellae dellache hanno ottenuto il maggior numero di consensi scientifici in quanto a capacità virucida e battericida. Le parole chiave sono tecnologia - accreditata e validata come totalmente efficace da laboratori indipendenti - trasparenza e formazione dei dipendenti.I clienti dell’hotel possono richiedere, in portineria, l’“Askyclean Passport” del loro hotel. All’interno si possono consultare orari delle sanificazioni, aree interessate – compresa la loro camera – e informazioni sul. Un’iniziativa avviata nel nome della trasparenza e dell’assunzione delle responsabilità connesse allaCome avviene la sanificazione? Askyclean System si avvale di una, mediante la nebulizzazione di una soluzione di perossido di idrogeno all’interno di ogni ambiente da trattare:. È una “nebbia” che in pochi minuti raggiunge ogni superficie esposta per ridurre la presenza di virus e batteri fino a un livello non rilevabile. A trattamento ultimato, occorre attendere un tempo variabile, da mezz’ora a un’ora circa affinché lo spazio trattato possa essere nuovamente fruibile. Ilin termini di efficacia come sanificante, ma è anche completamente sicuro ed ecologico, dal momento che si trasforma solamente in acqua e ossigeno.Il trattamento viene eseguito nelle camere ad, e in generale in ogni ambiente, con cadenza almeno giornaliera e ogni qualvolta se ne intraveda la necessità. Ogni sanificazione viene registrata e inserita in una relazione che tiene traccia di tutti i dati relativi al trattamento e ad eventuali test diOltre a dotarsi di una tecnologia all’avanguardia gli hotel stanno provvedendo alla formazione del personale, sempre a cura di Askyclean. Solo coinvolgendo tutti i dipendenti di ogni struttura è possibile integrare il nuovo protocollo in tutti i suoiaspetti, rispettandolo così alla lettera. In seguito alla formazione, i dipendenti ottengono, a loro volta, un documento personale, un Askyclean Passport, che attesta la competenza acquisita e l’abilitazione all’uso dei macchinari.