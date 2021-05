Estate all’Hotel Excelsior Venice Lido Resort con autentiche esperienze veneziane

Pubblicato il 18 maggio 2021 | 18:31

Al via la stagione 2021 dell'Hotel Excelsior Venice Lido Resort

Quando la vacanza fa rima con lusso italiano

Cene stellate firmate dallo chef Nino Di Costanzo

Gli ospiti potranno gustare la cucina stellata di Nino Di Costanzo

Academy con stelle dello sport

Cinema sotto le stelle

Un'autentica esperienza di pesca veneziana

Pacchetto speciale

Una mostra fotografica esclusiva con la Biennale

Workshop culturali

Assistente personale

Per gli ospiti che soggiornano nelle suite c’è lo Suite Ambassador

Obiettivo: flessibilità sulle prenotazioni

gioiello d’arte veneziana del 20° secolo, riconosciuto come Best Beach Hotel ai Tatler Travel Awards 2020,: dalle proiezioni di film a bordo piscina, alle cene stellate dello chef Nino Di Costanzo, fino a un’esperienza di pesca tradizionale sulla suggestiva laguna di Venezia.Per i viaggiatori che desiderano ampi spazi aperti, l' Hotel Excelsior è la struttura ideale grazie alle camere e suite più spaziose di Venezia e le terrazze private che regalano meravigliosi panorami sulle acque cristalline del Mar Adriatico, sulla città di Venezia e sulla laguna., dove gustare squisite prelibatezze, cocktails e concedersi qualche trattamento di bellezza.e a soli 20 minuti di taxi boat dal cuore storico della città. Il Lido è l'unica isola di Venezia raggiungibile in auto e offre anche un accesso privato per elicottero.e lasciarsi trasportare in un viaggio di gusto tra i piatti della tradizione rivisitati, i sapori autentici della Campania e la freschezza e delicatezza del pescato fresco del giorno, in un menù degustazione dove la proposta gastronomica diventa una vera e propria forma d’arte. Il portfolio culinario dell’hotel si arricchisce dell’esperienza di chef Di Costanzo, che approderà a Venezia direttamente dal suo ristorante Dani Maison nella splendida Ischia, recentemente nominato da Forbes come uno dei "10 ristoranti più cool del 2021".Sarà possibile assaggiare i menu degustazione il 17 luglio e il 6 agosto sulla panoramica terrazza del Ristorante Tropicana dell’hotel., dove gli ospiti di tutte le età potranno perfezionare le loro abilità sportive o approcciarsi per la prima volta a una nuova attività. Chi è appassionato di tennis dal 18 al 25 luglio potrà prenotare una lezione privata con Karel Novacek; gli amanti del ciclismo, in sella alla loro bici, dal 15 al 19 settembre, potranno avventurarsi in un tour privato guidato dall'ex campione italiano Claudio Chiappucci alla scoperta del Lido e delle sue viste mozzafiato sulla laguna. Gli ospiti, dal 9 al 16 agosto, potranno partecipare anche a delle lezioni di Calisthenics con il rinomato campione olimpico Jury Chechi, per scoprire l'arte di usare il peso corporeo per allenarsi e sviluppare la propria forma fisica.Il resort è la sede della Mostra del Cinema di Venezia dal 1932, e per celebrare il lungo sodalizio dell'hotel con la Biennale,: dai classici come "Dr Jeckyll e Mr Hyde", ai più moderni come "A Star is Born" e "Unposted". Durante la visione, gli ospiti potranno ammirare la vista sul Mare Adriatico e sorseggiare un bicchiere di vino o un cocktail, come il celebre Excelsior Spritz, accompagnati da gelato artigianale e popcorn. Per gli ospiti che soggiornano in una delle Premium Suite sono riservate rilassanti poltroncine, dove ci sarà una bottiglia di prosecco veneziano ad attenderli.Quest'anno l'Hotel Excelsior Venice Lido Resort ha deciso di. L'Hotel Excelsior sostiene con orgoglio la protezione ecologica della laguna veneziana e spera che l’esperienza possa coinvolgere gli ospiti e aumentare la consapevolezza dell'importanza della pesca responsabile e la salvaguardia dell’ambiente marino.A bordo di una barca da pesca tradizionale in compagnia di un pescatore locale, gli ospiti impareranno le tecniche di pesca di 120 anni fa che tutt’ora sono utilizzate dai pescatori veneziani, in un tour alla scoperta della laguna e delle suggestive isole di Burano e Torcello.che include la colazione e un’esperienza di pesca privata con un drink di benvenuto all'arrivo. Gli ospiti che soggiornano in una suite potranno inoltre godere di una cena a base di pescato del giorno presso il Ristorante Tropicana.che esporrà in anteprima 25 foto e tre manifesti originali del Festival del Cinema.La mostra renderà omaggio al legame di lunga data tra l'hotel e il mondo del cinema, accompagnando gli ospiti in un viaggio alla scoperta dell'evoluzione del Festival del Cinema nel tempo e ripercorrendo gli scatti delle famose star che hanno allietato l'hotel con la loro presenza. La mostra sarà ospitata nell’area meeting dell'hotel ed è visitabile anche per gli ospiti esterni.In associazione con la 17ª Mostra internazionale di architettura della Biennale,. Inoltre, dal 17 al 24 agosto, gli ospiti avranno l’occasione di conoscere i luoghi più rappresentativi del Festival del Cinema, attraverso visite guidate interattive che si svolgeranno tra l'Hotel Excelsior e il Palazzo del Cinema, permettendo loro di scoprire l'evoluzione di questa celebre kermesse, punto di riferimento mondiale nel mondo del cinema. Infine, il 20 e il 27 luglio, gli ospiti di tutte le età potranno partecipare a dei laboratori di danza all'aperto per imparare come il corpo può diventare una forma d'arte per comunicare., a scelta tra 5 Adriatic Suite, 5 Lido Suite e 1 Iconic Suite,che aiuterà i viaggiatori in tutti i loro desideri e necessità, come l’organizzazione di escursioni private a Venezia o la prenotazione di ristoranti, shopping, lavanderia, trattamenti benessere, trasferimenti e molto altro. Per tutti coloro che prenotano una suite, inoltre c’è la possibilità del check-in privato all'arrivo, una misura che aderisce agli standard di sicurezza per un’esperienza esclusiva dall'inizio alla fine del soggiorno.attraverso l'offerta "Travel Free" che consente di prenotare ora risparmiando il 15%, con la libertà di cambiare la data una volta sola nell’arco di tempo di un anno. Inoltre, a chiunque prenoti la tariffa flessibile non sarà addebitata nessuna tassa di cancellazione per annullamenti effettuati entro 3 giorni prima della data di arrivo (condizione valida per i soggiorni in aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre) ed entro 7 giorni per i soggiorni in luglio e agosto.