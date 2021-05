Delphina Hotels, si riapre a giugno. Investimenti per 15 milioni di euro

Pubblicato il 19 maggio 2021 | 19:03

li hotel e resort Delphina si preparano ad accogliere gli ospiti da giugno in tutte le strutture.. Un’ospitalità che si arricchisce di 15 milioni di nuovi investimenti.«Gli investimenti realizzati negli ultimi 18 mesi - dichiara, fondatore e presidente della catena alberghiera sarda - rientrano nella nostra visione a lungo periodo, che negli anni ci ha portato a crescere con coerenza con un'offerta sempre più ecosostenibile, che rispetta l'ambiente e valorizza uno stile di vita sano, la cultura e l'enogastronomia locale»., a partire dal Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura, eletto per la seconda volta miglior green resort d'Europa ai World Travel Awards 2020, a cui è si è aggiunta la vittoria a livello nazionale come “Italy's Leading Green Resort”. Numerose le novità 2021 perche guardano gli arcipelaghi di La Maddalena e del sud della Corsica. Completate tutte le piscine private delle Suite Arcipelago, pensate per soddisfare le esigenze del segmento di mercato di fascia alta, che può raggiungere il resort anche con il transfer in elicottero. A breve sarà terminata ancheuna delle soluzioni alberghiere più esclusive della Sardegna. Oltre 300 metri quadri di superficie con salotti esterni e solarium, a cui si aggiunge un ampio giardino ad uso esclusivo degli ospiti circondato dalla macchia mediterranea e con una piscina privata dal panorama unico che spazia da Bonifacio all'Arcipelago di La Maddalena.Coinvolto negli investimenti anche il: all’ampliato orto biologico si aggiunge una fattoria di 5 ettari con orto, frutteto, vigna e oliveto per conoscere le piante e coltivazioni tipiche, aperto alle visite di adulti e bambini. Premiato come Italy's Leading Beach Resort, ovvero miglior beach resort d'Italia ai World Travel Awards 2020, il resort è. Un paradiso delle famiglie con 5 hotel di categoria 4 superior e 4 stelle, 10 ristoranti, un'elegante Spa, attività per il tempo libero e servizi per praticare sport acquatici. Previsto anche il restyling delle camere dell'Hotel Le Palme e l'ampliamento della spaghetteria della spiaggia.Delphina hotels & resorts è la prima catena alberghiera italiana, e una delle prime al mondo, a utilizzare in tutti gli hotel, resort e nella sede centrale energia al 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, con un. Negli ultimi quattro anni circa 13.828 tonnellate risparmiate. L'azienda è anche impegnata nella crescita dell'economia locale con il progetto "Genuine Local Food Oriented", marchio di qualità Delphina, a sostegno dei fornitori locali e di unaSul fronte sicurezza la catena alberghiera promuove il, progetto attuato per garantire la sicurezza di ospiti e collaboratori. «L'ospitalità sicura - puntualizza Muntoni - è la nostra priorità. Dallo scorso anno abbiamo messo in atto con successo procedure semplici e chiare per tutti gli hotel e resort, residence e ville seguendo le indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità e le normative del Governo italiano».Per informazioni: www.delphina.it