In famiglia o in coppia in Tirolo? A ciascuno il suo hotel perfetto

Pubblicato il 20 maggio 2021 | 10:45

C

Seefeld è la meta perfetta per fughe del weekend o per vacanze di prossimità

Con la famiglia al Krumers Alpin

Il Krumers Alpin è un’oasi tra i boschi

Oasi tra i boschi

Quattro piani dedicati al benessere

Il Krumers Post Hotel & Spa è un romantico hotel di charme

Coccole a 360 gradi nella spa

La cucina di Philipp List

In Tirolo per un’immersione di natura

L’acqua protagonista

In Tirolo per una vacanza tutta natura

Golf nel rispetto dell’ambiente

Passeggiate e sentieri per tutti i gusti

Una mecca per i tennisti

570 chilometri da percorrere in bici

oncedersi il bis in alta quota senza pensieri, finalmente., il Krumers Post Hotel & Spa,, il Krumers Alpin – Your Mountain Oasis, immersi in uno scenario da sogno, a poche ore dall’Italia.. Dal piacere di una passeggiata a piedi o in sella a una E-bike nei boschi verdissimi che abbracciano due strutture devote all’accoglienza, in grado di soddisfare tutti i gusti.con spiaggia alpina, puntando sulla potenza rigenerante dell’acqua più cristallina e. In questo luogo dai ritmi a misura d’uomo ci si perde per ritrovare il contatto con la natura e con sé stessi, assaporando il. Partiamo?Riapre per l’estate, il periodo perfetto per riscoprire un contatto autentico con la natura, il, che, grazie alla sua magnifica posizione, è una meta privilegiata per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna della libertà.Concepito come un grand-hotel, di cui ha mantenuto il fascino e l’eleganza nelle successive ristrutturazioni, si trova a pochi minuti dalla piazzetta di Seefeld,, per lo svago, come, per esempio, lae di grande respiro, non escludendo la pratica di numerose attività outdoor, sia per chi viaggia in coppia sia per chi è in vacanza con la famiglia. Il resort è inoltre vicinissimo al Golfclub Seefeld Reith (dieci minuti a piedi), solo una delle numerose proposte green di Seefeld.e crea spazi di grande glamour e respiro. Bellissima la nuova area wellness, che avvolge gli ospiti in un’atmosfera di charme per un relax di classe. La recente ristrutturazione ha coinvolto diverse aree come i ristoranti, il ricevimento e non ultima l’area wellness.Ildistribuiti su quattro piani con una zona relax ancora più ampia, un’area piscina rinnovata con piscina interna ed esterna, e poi saune, biosauna, lettini IR e bagno turco, un immenso centro fitness e area cardio, completamente nuovi con attrezzi Technogym, una sala per gli allenamenti funzionali, a cui si aggiungeSenza parlare della sale relax, dove ritrovare il contatto con sé stessi e godere di momenti di pace e di quiete preziosi. Dall'ampio giardino dell’area benessere, la vista spazia sul parco naturale del Karwendel, che con la sua pace abbraccia letteralmente l’hotel. A proposito di quiete: sul fronte dei trattamenti, ildel Krumers presenta proposte in grado di accontentare tutte le esigenze. Come, per esempio, il Less Stress, un massaggio soft che grazie all’utilizzo di uno speciale olio alle erbe alpine riesce a rilassare, e al contempo ad alleviare mal di schiena e contratture, con un effetto anti-infiammatorio e profondamente distensivo su tutta la muscolatura. Consigliato, in particolare, dopo l’attività sportiva.Il, che si rivolge a un pubblico di soli adulti in cerca del benessere e del relax assoluto su 4 piani di spa. Il tutto a. Potrà quindi godere della vacanza perfetta anche chi è alla ricerca di una pausa rigenerante con una connotazione gaudente, altra caratteristica distintiva di questa località fortemente tres chic, divenuta la mecca d’Oltralpe dello shopping e della mondanità ad alta quota.Una vacanza rigenerante al Krumers Post Hotel & spa non può che avere inizio nella sin cerca di wellness. Un luogo senza paragoni per un hotel situato nel centro storico.: la "Zirbennest" nell’attico dell’area saune, dove si può oziare su lettini ad acqua circondati dal profumo di pino cembro e godere della vista sul Gschwandtkopf e sulla Rosshütte. Poi c’è l’area relax del camino e la "Pool-Galerie” con divani gonfiabili. Al terzo piano si trova la bellissima piscina panoramica, riscaldata e completa di idromassaggio. E poi c’è lo spettacolare roof-garden per un momento di benessere open air e di gioia per gli occhi con lo guardo libero di spaziare sulle cime che circondano Seefeld.A disposizione c’è anche una palestra attrezzata, diverse saune e il ricco menu di trattamenti della spa firmati Comfort Zone e Pure Altitude, una linea che nasce nel rilassante mondo di Les Fermes de Marie a Megève e punta sugli straordinari benefici della Stella Alpina o Edelweiss. Dalle rare virtù cosmetiche, cresce nelle vette incontaminate e costituisce l'ingrediente principale dei prodotti.di questo hotel di grande atmosfera. Le delizie del palato iniziano al mattino con il buffet della colazione ricco di marmellate, torte fatte in casa e piccola pasticceria, e poi proseguono con le proposte dello, di grande qualità e genuinità.Ogni pomeriggio, dalle 14.30 alle 16.30, ci si può concedere una ricca merenda con caffè e dolci fatti in casa, ma anche uno spuntino salato con zuppe e insalate. Nella cantina, ricavata in quello che un tempo era il caveau di una banca, è custodita una selezione di vini e sono disponibili degustazioni per gli ospiti.Tra i servizi inclusi nell’offerta del Krumers Post, anche il noleggio gratuito dei bastoncini per nordic walking oltre a sconti sui green fee alla Golfacademy di Seefeld (9 buche) e al Golf Club di Seefeld Wildmoos (18 buche).Estate fa rima con libertà e spazi immensi e a, la bellezza del paesaggio migliora l’umore, genera armonia e scatena emozioni positive. Quest’anno ancora di più. Il desiderio è quello di un contatto vero con la natura, con la possibilità di vivere fino in fondo il piacere del verde e dell’aria pura, di nuotare tra scenari alpini unici, rilassandosi ai bordi dei laghetti alpini o passeggiando lungo la riva tra il turchese dell’acqua e il verde smeraldo dei prati.rinomata località montana situata nel cuore delle Alpi del Tirolo, a 1.200 m s.l.m., tutto questo è possibile:che offrono strutture attrezzate dove noleggiare kayak o sorseggiare un caffè o un aperitivo godendosi il bellissimo panorama dalla terrazza, mentre i bambini hanno a disposizione un grande campo giochi, un campo da beach volley e una piscina., circondati da un paesaggio montano unico. A pochi minuti dal Krumers Post Hotel & SPA (Adults Only in centro paese) e dal Krumers Alpin – Your Mountain Oasis si trova il campo da Golf Seefeld-Wildmoos, dove ci si impegna con un concetto molto complesso di cura e manutenzione che prevede l’esclusione di sostanze nocive per l’uomo e l’ambiente.dalle indicazioni e segnaletiche sicure e chiare, da essere state riconosciute con il sigillo di qualità “Tiroler Bergwege-Gütesiegel”, conferito dalla regione del Tirolo per i sentieri tutelati e gli sforzi messi in atto per mantenere la natura inalterata. Perfetti per tutte le età e ogni grado di preparazione,presso la scuola di tennis Estess - Tennis Academy Seefeld, fondata da Håkan Dahlbo, Dr.Sc., allenatore professionista di successo, è un modello internazionalmente riconosciuto, che garantisce divertimento ai massimi livelli.da percorrere in sella a una E-bike, per ore di divertimento e di sano movimento alla portata di tutti, senza limiti di età, sportivi provetti o neofiti dell’attività fisica, per godersi il paesaggio, le salite e le discese, sempre piacevolmente “assistiti” dalla tecnologia, per non perdersi nemmeno uno scorcio.