Estate a Taormina o Vietri sul Mare? Riaprono due gioielli di Ragosta Hotels

Pubblicato il 25 maggio 2021 | 14:55

La Plage Resort Taormina

Restyling in nome della sostenibilità

Fiore all’occhiello anche la cucina

Hotel Raito Amalfi Coast

Ragosta, l’eccellenza dell’ospitalità italiana

aprono agli ospiti nazionali e internazionali, a partire da sabato 29 maggio con. Luoghi unici, dove poter godere delle bellezze naturali e scoprire angoli d’Italia, regalandosi e regalando un soggiorno in relax con tutti i servizi a portata di mano, celebrare un momento speciale o anche gustare le prelibatezze della tavola ammirando panorami da cartolina.: il progetto, affidato all’architetto Gennaro Ottaviano, ha coinvolto in particolar modo aree diverse, quali le numerose terrazze dell’Hotel Raito, con nuove pavimentazioni e recinzioni, nonché le sale interne teatro di eventi privati, mentre a La Plage Resort le camere bungalow sono state oggetto di restyling con l’utilizzo di materiali eco compatibili, insieme alla totale sostituzione dell’impianto termoidraulico, in un’ottica di efficienza e compatibilità ambientale.- caratterizzato dalla sua posizione unica con spiaggia privata antistante proprio di fronte a Isola Bella -, affacciato sul mare con vista sulle cupole di Vietri, già si proietta nel mondo dei matrimoni, nel rispetto della normativa vigente , che lo vede tra le mete più ambite nel settore, per le caratteristiche della struttura con i suoi terrazzamenti e giardini avvolti dal profumo dei limoni, il servizio su misura e l’eccellenza della cucina dello chef Francesco Russo.«Abbiamo dedicato questi mesi alla riqualificazione delle nostre realtà stagionali e siamo particolarmente lieti di poter nuovamente accogliere i nostri ospiti in questo contesto, con il coinvolgimento dei nostri collaboratori» ha affermato, ceo di Ragosta Hotels Collection.Il gruppo Ragosta ha anche voluto creare proposte dedicate, disponibili direttamente sul nuovo sito www.ragostahotels.com , dal quale si viene immediatamente proiettati nelle splendide destinazioni italiane.: l’Hotel Raito Amalfi Coast, 77 camere e suite, e il Relais Paradiso Amalfi Coast, 22 camere, splendida villa privata per soggiorni ed eventi in esclusiva, con vista mozzafiato su Vietri sul Mare, La Plage Resort Taormina, 59 camere e suite, di fronte all’Isola Bella e collegato con la funivia al centro storico, e Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, 82 camere e suite, accanto alle Terme di Diocleziano.