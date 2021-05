L’Austria riapre al turismo italiano. Ecco dove soggiornare per una vacanza in libertà

Pubblicato il 03 maggio 2021 | 17:17

a luce in fondo al tunnel sta diventando più forte». Queste le parole del cancelliere austriaco, pronunciate durante la conferenza stampa organizzata per annunciare che. E riparte. In virtù delle conseguenze della pandemia, il mese di maggio si carica di significati e diventa così sinonimo di ripartenza.. Si può tornare a viaggiare e a programmare, finalmente, una vacanza all’insegna del benessere, con termini di cancellazione molto flessibili.E si riparte, chiaramente,. Perché se maggio fa rima con ripartenza, allora ripartenza non può che far rima con attenzione alla salute, con l’osservazione di misure rigorose e senza dimenticare il distanziamento interpersonale, l’uso della mascherina, la contingentazione dei posti.e che riaprono e che rappresentano realmente il luogo ideale dove programmare una vacanza “liberatoria”, in coppia o in famiglia. Protette e igienizzate nel pieno rispetto delle più rigide misure di sicurezza, queste strutture ricettive sono pronte ad accogliere chi desidera ritagliarsi una parentesi serena e staccare, finalmente, la spina.Ciascuno, grandi e piccini, troverà il proprio spazio sicuro per ricaricare le batterie e alleggerire la mente, potendo contare anche su un’ottima tradizione culinaria, tra Wiener Schnitzel, Knödel, Sacher Torte e Strudel. Ecco, dunque,, dove si parla italiano e che riaprono dal 19 maggio in poi, ideali da prenotare per le vacanze estive o un weekend di piacere. E i termini di cancellazione, non sono mai stati tanto flessibili.A poche ore dall’Italia ilsi definisce “”. Crocevia di vip internazionali, intimo e privato, il resort offre un’area wellness di 12mila mq di cui mille mq sono dedicati ai più piccoli.Innumerevoli anche le attività da svolgere all’aperto: passeggiate, uscite in bicicletta, nordic walking, tennis, golf.Per informazioni: www.stanglwirt.at Situato a poche ore dal confine con l’Italia, l’è il luogo perfettoSituato sull’altopiano di Seefeld, a 1.200 m s.l.m, è stato insignito del titolo “Miglior Welness Hotel 2020” tra i 250 migliori hotel in tutta l’Austria. Dall'estate 2021 ci saranno 15 nuove suite di lusso da 95mq con sauna privata, sala tv, accesso immediato alla spa e al giardino di oltre 4000 mq.Per informazioni: www.astoria-seefeld.com A pochi chilometri dal confine con l’Italia, in fondo alla Val Pusteria, ilè unSituato a ridosso della ciclabile della Drava,è la destinazione perfetta per chi ama la bici. E offre una spa di 3mila mq con saune, piscine e spazi per il relax.Per informazioni: www.sporthotel-sillian.at/it/ A 20 km da Innsbruck, ilè un romantico hotel di charme affacciato sulla piazza centrale di Seefeld e a cospetto del Casinò Seefeld., perfetto per una vacanza di coppia all’insegna del relax totale, con una splendida spa su 4 livelli.Per informazioni: www.krumers.com Ai piedi del Parco Nazionale degli Alti Tauri, a poco più di un’ora d’auto dalla Val Pusteria, ilt è un anfiteatro alpino,, immerso nel silenzio e circondato dagli spazi immensi della natura che si fonde con il resort.Rappresenta la scelta perfetta per una vacanza di famiglia.Per informazioni: www.gradonna.at/it/ Situato a Seefeld in Tirol, ilè unache ha il respiro di un grand hotel dove si celebra il benessere (la nuova area wellness è stata inaugurata di recente) e la grande cucina.Il nascondiglio ideale per chi mira a un soggiorno circondato da spazi immensi e di grande respiro, immerso nel verde.Per informazioni: www.krumers-alpin.com/ A soli 40 km da Innsbruck,dalle mille opportunità, è specializzata nel benessere delle famiglie ma perfetta per chi viaggia in coppia. Offre una vasta scelta di sistemazioni per tutte le tasche: hotel, agriturismi, appartamenti.Allocato nel cuore del centralissimo VI distretto di Mariahilf/Naschmarkt, l’, che è rimasto sempre aperto per i business travellers, dal 19 maggio è pronto ad accogliere senza limitazioni anche chi viaggia per turismo, con le sue 47 camere differenti l’una dall’altra e una superlativa colazione.Per informazioni: www.hotel-beethoven.at/it/