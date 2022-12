Hilton Rome Eur La Lama, eleganza contemporanea

Spazi regolari e al tempo stesso maestosi, caratterizzati dalle forme semplici e lineari che l’architetto Massimiliano Fuksas ha riportato anche all’interno. Dietro i 130 metri di vetro nero trasparente, che si sviluppa in altezza per 16 piani e con una fiancata elegante e sottile, si cela il nuovo Hilton Rome Eur La Lama. La grande hall, affacciata su viale Europa, dà il benvenuto agli ospiti in tutta la sua imponenza: lo sguardo si perde fino al 16° piano, un immenso volume vuoto alto 60 metri, su cui affacciano i ballatoi dei piani come fossero sospesi, tutto da ammirare anche dai 6 ascensori panoramici in vetro.

L'imponente facciata dell'Hilton Rome Eur La Lama

Trasparenza tra gli ambienti

Nella progettazione delle 439 camere è stata privilegiata la forte trasparenza tra gli ambienti. L’obiettivo è rendere il più possibile permeabili le aree interne, enfatizzando la forte comunicazione tra camera da letto e bagno, creando in un unico ambiente, una soluzione di continuità tra l’esterno e l’interno del comfort domestico. Il pavimento delle camere è un parquet in noce scuro con spina ungherese; gli arredi, le lampade, i desk e gli imbottiti sono stati tutti realizzati su disegno dello Studio Lorenzo Bellini. Per realizzare le carte da parati delle camere, sono stati selezionati 3 colori principali e 3 secondari, tono su tono, alternati per sottolineare l’effetto di ombreggiatura della luce che entra in maniera preponderante dalle grandi vetrate: rosso/mattone, verde bosco/verde salvia e blu/carta da zucchero. I bagni sono travertino chiaro e hanno un piano lavabo con vasca realizzata in blocco unico, in nero marquinia. Le luci creano un ambiente caldo, teatrale e riposante.

Le suite

Al 16° piano le suite, che seguono lo stesso approccio con il binomio blu/carta da zucchero come colore dominante: le tende in velluto dello stesso colore creano un effetto scatola e ben si sposano con i lambris grissinati neri e la falegnameria in noce americano fiammato, con le lampade decorative, tutte disegnate su misura. Gli spazi sono ancora più imponenti nella Presidential Suite, che si sviluppa su due piani, con pezzi unici del design d’epoca italiano d’inizio secolo e una terrazza esterna arredata per godere della vista su Roma.

Camera da letto e bagno di una delle 439 camere

Lounge bar

Al piano terra, lo spazio della hall è la zona di filtro che permette di accedere a tutti gli ambienti comuni: proprio di fronte all’ingresso si nota il lounge bar, dall’atmosfera calda e conviviale, grazie ai toni caldi del parquet a spina ungherese in noce scuro e la scatola blu notte delle pareti e del soffitto, realizzato in cassettoni e tempestato di sfere luminose cristalline dalle sfumature ocra e bronzo. Qui diventa protagonista il bancone di circa 13 metri di lunghezza, completamente rivestito in marmo naturale Emperador, con un top realizzato in marmo nero assoluto.

Al piano terra il lounge bar e uno dei ristoranti

All’interno del lounge la, uno spazio caratterizzato da una grande libreria lignea in finitura nera, che crea una parziale divisione tra gli ambienti e accompagna l’ospite verso il ristorante: da un portale in marmo nero marquinia si accede all’ambiente dal colore verde profondo, con soffitto a cassettoni e sfere luminose cristalline in ocra e bronzo, con un imponente pavimento realizzato in un gioco diposati sfalzati. Al centro della sala, con isola in marmo e grande lampadario d’epoca, circoscritto da un volume morbido realizzato in legno grissinato dello stesso verde, con tavoli e sedute disegnati ad hoc, boiserie perimetrale scandita da lesene e applique di design che incorniciano grandi quadri, come fossero finestre con vista, realizzate con l’antica tecnica del papier peint su carta e china seppiata.

Le linee calde ma essenziali di una delle luminose camere

Business center

Importante, l’area dedicata a riunioni ed eventi, con business center, executive lounge e sale modulari dotate delle più moderne tecnologie: dal lato opposto del ristorante, passando per la hall, si attraversano nuovi spazi comuni, primo fra tutti il grande disimpegno della scala monumentale a sbalzo rivestita in marmo verde Alpi, che collega il piano terra al foyer del piano sottostante e alle 4 sale riunioni, affacciate sul dehor della Nuvola, da ammirare grazie alle ampie vetrate.

Al 15° piano, poi, la sorpresa di uncon bar, in fase di realizzazione, con vista a perdita d’occhio e, dall’altro lato, lae una terrazza.

Hilton Rome Eur La Lama

viale Europa – 00144 Roma

Tel 06 65258