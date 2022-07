Autentico, vibrante e creativo: a Roma nasce Unahotels Trastevere

Trastevere è la quintessenza dell’italianità, il quartiere più amato e più condiviso di Roma Capitale. Proprio per queste motivazioni Gruppo UNA - la società alberghiera che rappresenta al meglio l’unicità dell’Ospitalità italiana - ha deciso di portarvi la sua presenza con una nuova apertura che, dal prossimo settembre, si proporrà come uno dei punti di incontro più vivaci e moderni di questo “microcosmo” di oltre Tevere.

«Con UNAHOTELS Trastevere Roma, si apre un nuovo capitolo nell’ospitalità romana, si resettano i paradigmi di un’offerta di accoglienza contemporanea, coinvolgente e di grande attualità - dichiara Fabrizio Gaggio, direttore generale di Gruppo UNA - Una visione nuova, di cui Gruppo UNA è anticipatore, e che conferma la leadership della catena e del brand UNAHOTELS tra i grandi players italiani».

Una grande casa romana

Posto alla “Porta di Trastevere” che guarda verso il Gianicolo - all’angolo tra via Morosini e l’evocativa via Roma Libera - e conduce direttamente al “cuore” del quartiere, quella Piazza San Cosimato che ne è uno dei fulcri pulsanti, UNAHOTELS Trastevere Roma ha il carattere della grande casa romana, dove famiglie, amici e ospiti - da sempre - ricevono un’attenzione di riguardo. O per chi, in un viaggio di affari, preferisce un’accoglienza professionale ma rilassata e in perfetta sintonia con i “tempi nuovi” del lavoro e del viaggio.

«Ci teniamo molto a raccontare questa nuova apertura di Gruppo UNA con il giusto tono di voce – dichiara Riccardo Salerno, direttore di UNAHOTELS Trastevere Roma – perché lo spirito di questa “casa” sia sentito e condiviso dagli ospiti, come dai cittadini romani che possono trovare qui il loro punto d’incontro e di convivialità, nel cuore di Oltre Tevere».

Staff giovane e coinvolgente

Cuore dell’accoglienza di UNAHOTELS Trastevere Roma è il suo staff giovane, motivato e coinvolgente a cui è affidato un servizio puntuale, discreto e accurato. Un servizio che ha come centro il coinvolgimento dell’ospite, la capacità di farlo “immergere” con curiosità e originalità nella vita del quartiere e della città, in modo decontratto e amichevole.

4 stelle, 94 camere

Questo è lo spirito dell’importante e radicale ristrutturazione che ha ridato vita all’elegante edificio borghese ottocentesco, trasformandolo in un moderno hotel 4 stelle, con 94 camere, tra cui 6 suite, luminosi spazi comuni aperti al quartiere, un’intima e fresca corte interna che ricorda languide atmosfere mediterranee, in uno osmotico scambio culturale con il “fuori”, che è di grande valore per chi vuole vivere la città come un local.

Una casa che diventa teatro, galleria o salotto: che racconta l’Arte del Fare - al centro del messaggio di UNAHOTELS Trastevere Roma - con l’arte creata, esibita o le immagini, i momenti di incontro, il coinvolgimento dell’ospite.

La città dall'alto

A fare da “sigillo” al nuovo hotel, è la meravigliosa terrazza del settimo piano - uno dei signature points della struttura - che domina, con vista a pieno orizzonte, i tetti dei palazzi e i monumenti della Città Eterna. Un luogo privilegiato, dove godere di un aperitivo, una cena “con vista” o momenti di relax after dinner, in piacevole compagnia.

UNAHOTELS Trastevere Roma

Via Emilio Morosini 27, 00153 Roma RM