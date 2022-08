Villa Cordevigo Wine Relais, weekend di lusso fra i vigneti

Villa Cordevigo è l’elegante Wine Relais nella zona di Bardolino, a pochi chilometri dal Lago di Garda, dove vivere una affascinante vacanza, oppure anche una breve sosta, soprattutto nel periodo in cui inizia la storia di ogni vino. Un elegante dimora patrizia, dove ambiente, ospitalità e cucina fanno da contorno e si integrano perfettamente ai vigneti. Atmosfere calde e accoglienti, antiche sale che profumano di storia, splendidi panorami, degustazioni, assaggi golosi. E in molti casi, viene data la possibilità di seguire la vendemmia, persino prendervi parte, oppure scoprire i benefici dell’uva con i trattamenti di vinoterapia.

Il soggiorno può diventare, così, l'occasione per approfondire le conoscenze sulla viticoltura, soprattutto se il momento è quello della raccolta. La vendemmia è una fase cruciale nella coltivazione della vite e parteciparvi è un privilegio. I vigneti si snodano tutt'intorno a Villa Cordevigo Wine Relais, tanto che è possibile visitarli anche a piedi o in bicicletta. Cinque stelle lusso associato a Relais & Châteaux e Virtuoso Preferred Hotel, Villa Cordevigo Wine Relais permette di seguire tutto il percorso dell'uva, dal grappolo fino al calice. Ma anche scoprire quanto è importante nei trattamenti di vinoterapia a disposizione nella Spa Essentia.

La villa veneta del 16° secolo, completamente ristrutturata, permette una vera e propria immersione nella quiete della campagna, avvolti dalla musica della natura. La Villa è il luogo ideale per rilassarsi e ricaricarsi nella natura, per trovare il giusto equilibrio tra corpo e spirito all’ombra d’imponenti alberi, platani monumentali, tassi, magnolie, centenari spingendo lo sguardo oltre i vitigni che abbracciano la Villa patrizia, lasciandosi cullare dalla musica dell’acqua che sgorga naturalmente dalle sorgenti di cui il territorio è ricco.

I vigneti di Villa Cordevigo

Un'esperienza dal grappolo al bicchiere

Cristoforetti Delibori è una realtà che nasce nel 1971 dal sodalizio tra Walter Delibori e Giorgio Cristoforetti con l’acquisto di vigneti nella zona del Bardolino, comune che si affaccia sul Lago di Garda. La linea dei vini a marchio Vigneti Villabella include tutti i grandi classici del territorio veronese, dal Bardolino a Valpolicella e Lugana. Nei primi anni 2000 le famiglie acquisiscono la Tenuta “Villa Cordevigo” a Cavaion Veronese, che si estende intorno a Villa Cordevigo Wine Relais.

La valorizzazione delle potenzialità del territorio è alla base della filosofia aziendale, che si esprime anche nel rispetto per l’uva e per le sue caratteristiche intrinseche, senza dimenticare il concetto di sostenibilità.

Nelle vicinanze della Villa, i vigneti si estendono dalla piscina del parco e si perdono all'orizzonte; si possono visitare a piedi oppure in bicicletta. A seguire, su richiesta e secondo i numeri, è possibile visitare le cantine Villabella dove avviene la vinificazione e l’invecchiamento in botti di rovere. Villa Cordevigo Wine Relais propone per i suoi ospiti la luxury experience per conoscere la storia di Villa Cordevigo Wine Relais e i suoi vini. Al pernottamento di una notte per due persone in camera doppia, con colazione, si abbina un aperitivo di benvenuto all'arrivo e poi la degustazione di sei vini Villa Cordevigo. L'esperienza prevede la possibilità di usare la piscina e di accedere alla Spa Essentia.

Villa Cordevigo

Ambiente al centro, in campo e sulla tavola

Oltre la metà degli ingredienti utilizzati nelle cucine di Villa Cordevigo, sia per il bistrot sia per il ristorante Oseleta, sono di provenienza locale da contadini, casari, coltivatori e allevatori della zona del Lago di Garda. La proprietà Cristoforetti e Delibori, infatti, persegue attività virtuose a sostegno della sostenibilità ambientale: un valore fondamentale che vale anche per l’azienda vinicola fondata nel 1971 da Walter Delibori e Giorgio Cristoforetti. La produzione vinicola comprende tutti i grandi vini classici veronesi come Bardolino, Lugana, Custoza, Soave, Valpolicella, Ripasso e Amarone, grandi bianchi e rossi Igt da uve autoctone della provincia di Verona. Attualmente l’azienda Vigneti Villabella può contare su un patrimonio viticolo di circa 220 ettari tra proprietà e gestione. L’acquisizione di Villa Cordevigo nel Bardolino Classico ha esteso la superficie della tenuta a 100 ettari vitati, di cui oltre 23 vocati alla viticoltura biologica certificata. Per il suo costante impegno al rispetto della natura, dal 2022 Villa Cordevigo Wine Relais è entrata a far parte della Sustainability Community di Virtuoso, affiliazione delle più importanti agenzie di viaggio e Travel Advisors del mondo.

La vinoterapia

Essentia, la Spa di Villa Cordevigo, offre ai propri clienti un percorso di benessere olistico all’interno del quale è possibile trovare un’ampia gamma di trattamenti sia per il corpo che per il viso. Un ambiente raffinato ed esclusivo che promuove salute, equilibrio e benessere: sauna finlandese, sauna a raggi infrarossi, bagno turco, vasche idromassaggio, docce emozionali, massaggi e trattamenti ayurvedici, palestra e sale relax con tisaneria. Vengono proposti anche trattamenti di vinoterapia, eseguiti con olio da massaggio e creme per viso e corpo a base di estratti d'uva. In particolare si effettuano per il viso trattamenti lifting, energizzanti e detox, specifici per uomo. Ma anche trattamenti per il corpo. Il trattamento Rituale Cordevigo prevede la posa di una maschera specifica per il viso e lo scrub sul corpo con movimenti circolari. Dopo il tempo di posa, l'ospite elimina l'eccesso di prodotto sotto la doccia e successivamente viene applicata una crema specifica su viso e corpo con manovre di massaggio. Ogni singolo prodotto utilizzato contiene i preziosi ingredienti estratti dall'uva con azione antiossidante, protettiva per l'epidermide e altamente nutritiva.

La Spa di Villa Cordevigo

Nel cuore della natura

Attorno a Villa Cordevigo si cela un mondo tutto da scoprire a piedi oppure in bicicletta, accompagnati o in solitaria: una campagna senza eguali, colline, montagne e il lago di Garda, quest’ultimo artefice di un microclima unico in Italia. In bicicletta (la villa le mette a disposizione degli ospiti), o a piedi si può percorrere una ricca rete di sentieri ben attrezzata tra vigneti, prati, boschi e colline. Il guest relations manager, un “local expert ”, svelerà i segreti delle terre del Garda accompagnando gli ospiti. Per chi non rinuncia all’attività fisica nemmeno in vacanza è a disposizione la palestra fonte piscina e nel 2022 è stato inaugurato il nuovo percorso vita composto da 12 tappe che si spingono fino al punto più alto della collina, circondata da olivi e vigneti. Per chi non riesce a stare lontano dal fascino del Lago di Garda sono previste escursioni in barca sul lago.

Il ristorante Oseleta è aperto:

- il sabato e la domenica a pranzo

- tutti i giorni (tranne il martedì) a cena

- chiusura dal 6 gennaio al 22 marzo 2023

Villa Cordevigo Wine Relais

Località Cordevigo - 37010 Cavaion Veronese (Vr)

Tel 045 72 35 287