Il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio propone il nuovo pacchetto "Notte Stellata"

A partire da ieri e fino all’8 ottobre il Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio (Lu) propone una nuova offerta denominata “Notte Stellata”. La proposta comprende un soggiorno al Grand Hotel Principe di Piemonte con esperienza gourmet al Ristorante Il Piccolo Principe 2 Stelle Michelin. Il pacchetto include un pernottamento per due persone in una camera vista mare; una cena degustazione per due persone con quattro portate (acqua e caffè inclusi) by Chef Giuseppe Mancino al Ristorante Gourmet Il Piccolo Principe 2 Stelle Michelin, situato nella veranda al piano terra del Grand Hotel Principe di Piemonte con affaccio sul lungomare (bevande non incluse), prima colazione a buffet presso la sala colazione dell’hotel e wi-fi.

Grand Hotel Principe di Piemonte

Piazza Giacomo Puccini, 1 - 55049 Viareggio (LU)

Tel 0584 4011