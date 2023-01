Cortina, chiude lo storico hotel Miramonti

Più di un secolo di storia, casa per monarchi e autorità, per dive e stelle dello spettacolo, un monumento per la sua imponenza che attraversa gli stili, incastonato in un ancor più grande prodigio della natura come le Dolomiti. La chiusura dell’Hotel Miramonti di Cortina (BL) sta scatenando reazioni ben al di fuori dei confini ampezzani. Il motivo? Non rispetta le misure anti-incendio così come accertato dai vigili del fuoco.

L'Hotel Miramonti in uno scatto pubblicato sul sito della struttura

L’ordinanza firmata dal sindaco

Sospesa la licenza allo storico albergo cinque stelle: inequivocabile l’ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Lorenzi. I gestori non avrebbero adeguato la struttura alle prescrizioni in materia di sicurezza anti-incendio, come avrebbero richiesto i vigili del fuoco già a settembre dello scorso anno. Secondo quanto emerso queste prescrizioni farebbero riferimento a normative in vigore del 1994. Ieri sera L'arrivo dell’ordinanza del primo cittadino che chiede la chiusura del Miramonti «per irregolarità e a garanzia dell’incolumità dei clienti».

La storia del Miramonti

l Miramonti Majestic Grand Hotel di Cortina è lo storico hotel nato agli albori del 1900 dal progetto ambizioso di due giovani sposi ampezzani, Romeo e Filomena Manaigo. Fin dall’inizio ha rappresentato l’ospitalità alberghiera delle Dolomiti. La struttura originale si è completata ed arricchita con terrazze e giardini -ma non solo- nel tempo. Il suo lungo corso attraverso i secoli ha visto alloggiare qui numerose personalità, dalla politica allo spettacolo, che hanno trasformato con il passare degli anni questo sontuoso luogo in un simbolo della Dolce vita italiana.

L’imperatore Francesco Giuseppe sceglieva questo luogo per riposare e il suo nome è inciso insieme a quello di altri illustri personaggi nell’Albo d’Oro. Ma la lista sarebbe ancora molto lunga, Umberto di Savoia, Ranieri di Monaco, lo Scià di Persia. Tra le dive qui si ricordano Eleonora Duse, Ingrid Bergman, Brigitte Bardot, Gina Lollobrigida e Sophia Loren e ancora gli attori: Marcello Mastroianni, Alberto Sordi, Clark Gable e Peter Seller.

Difficile ora prevedere i tempi necessari per lavori e riapertura dell'albergo.