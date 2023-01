Nel cuore di Milano, San Valentino con… il Principe di Savoia

San Valentino a Milano? La cornice d’eccezione per i momenti più romantici è l’Hotel Principe di Savoia, parte di Dorchester Collection. L’albergo, fondato nel 1927, vero e proprio punto di riferimento per il lusso a Milano, è, infatti, pronto ad accogliere gli ospiti per una giornata da vivere in contesti unici e memorabili.



La cornice da favola del ristorante Acanto

Per la serata più romantica dell’anno, il ristorante Acanto propone un gustoso menu studiato ad hoc dallo chef Alessandro Buffolino. Quattro portate preparate con cura e dedizione per offrire solo il meglio a ogni coppia. Si inizia con una trilogia di tonno con sorbetto al basilico e salsa al frutto della passione; il primo piatto prevede un risotto "Gran riserva" ai carciofi e a seguire un “sandwich” di galletto con patate croccanti, funghi e salsa al tartufo nero; per concludere questa esperienza di gusto, un cuore al frutto della passione con yuzu e lampone. Per la serata, il vino proposto in abbinamento è il Cerasuolo d’Abruzzo – Santone Vini. Il prezzo del menu è 320 euro a coppia, vini inclusi. Per prenotazioni: Tel 02 6230 2026; Acanto.HPS@dorchestercollection.com

Tavolo del ristorante Acanto



Day spa al decimo piano

Per una pausa in coppia all’insegna del benessere, al Club 10 Fitness & Beauty Center, la spa all’ultimo piano dell’hotel, offre un trattamento pensato per lasciare viso e corpo meravigliosamente morbidi e radiosi: il rituale Face & Body Coocon, che include un massaggio Comfort Zone con oli essenziali di arancia dolce, rosa damasca e legno di cedro, seguito da un trattamento viso firmato Sensai, arricchito con la morbidezza della seta Koishimaru. Il costo del trattamento è di 200 euro a persona, durata 90 minuti. Per prenotazioni: Tel 02 6230 4024; Club10.HPS@dorchestercollection.com

Una delle camere dell'Hotel Principe di Savoia



San Valentino Gift Card

E come regalo? Un’esperienza: la gift card permette di regalare un momento unico da vivere a scelta tra: Afternoon Tea per due persone al Salotto Lobby Lounge; brunch della domenica per due persone o un tasting menu al ristorante Acanto; aperitivo per due persone al Principe Bar e diversi trattamenti a scelta, tra cui il massaggio rilassante di 50 minuti, al nostro Club 10 Fitness & Beauty Center.



Hotel Principe di Savoia - Dorchester Collection

Piazza della Repubblica 17 - 20124 Milano

Tel 02 6230 2026