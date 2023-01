Presentato il nuovo hotel Hilton Rome Eur La Lama

Eleganza e stile contemporaneo con richiami alla storia di Roma e all’architettura del 900 caratterizzano il nuovo hotel Hilton Rome Eur La Lama presentato dal suo direttore generale Paolo Bellè a Roma, alla 11ª edizione dell'Albergatore Day, organizzato da Federalberghi all'hotel Parco dei Principi Grand Hotel & Spa. Svelata dunque la struttura avveniristica firmata dall’architetto Massimiliano Fuksas e dall’interior design dello Studio Bellini.

La struttura avveniristica dell'Hilton Rome Eur La Lama 1/3 Il direttore generale Paolo Bellè 2/3 Un momento della XIX edizione dell'Albergatore Day, organizzato da Federalberghi 3/3

60 metri di altezza, 16 piani, 439 camere, 2 ristoranti, sale riunioni, fitness center

È una struttura avveniristica inedita per la Capitale, di cui peraltro rispetta la connotazione storica e lo stile del quartiere EUR, progettato negli anni Trenta. Si sviluppa su 16 piani per 60 metri di altezza, 130 di lunghezza, 16 di larghezza, e 6 ascensori panoramici. Ospita 439 camere, 2 ristoranti, 2 bar, 1 sala fitness e 7 sale riunioni. Imponente la hall, su Viale Europa, che dà il benvenuto agli ospiti. Soddisfatto il direttore Paolo Bellè di presentare l'opera progettata e realizzata per essere davvero unica a questo atteso evento annuale, occasione di incontro e di confronto tra i fornitori di prodotti e servizi alberghieri con gli oltre 1.400 operatori dell’ospitalità. Ne ha descritto le caratteristiche improntate alla bellezza e al comfort ma anche al legame armonico con la Città Eterna nonostante le dimensioni e l'altezza dell'edificio, ben 60 metri. I ballatoi in cristallo danno l'impressione di essere sospesi e i 6 ascensori panoramici consentono di ammirare i dettagli architettonici, artistici e di design dell'esterno.

Hotel Hilton Rome Eur La Lama

L'effetto è quello di suscitare una forte emozione che accompagna gli ospiti nel susseguirsi di ambienti, in un contrasto di marmi bianchi e neri filtrato dalla luce. Tutti i materiali sono frutto di una accurata ricerca e funzionali ad un insieme armonico, dai rivestimenti in lambris nero alla moquette a bande intrecciate di colori alterni, fino ai pavimenti delle camere in parquet in noce scuro con spina ungherese. Gli ingressi sono caratterizzati da griglie in noce americano ispirati al design italiano dei primi del 900 e un effetto riposante è dato dal sistema di retroilluminazione e dalla colorazione delle pareti. Sono stati scelti 3 colori principali e 3 secondari, tono su tono, alternati per sottolineare l’effetto di ombreggiatura della luce: rosso/mattone, verde bosco/verde salvia e blu/carta da zucchero.

Nella progettazione delle 439 camere è stata privilegiata la forte trasparenza tra gli ambienti. L’obiettivo è rendere il più possibile permeabili le aree interne, mettendo in comunicazione camera da letto e bagno come fosse un ambiente unico. Quasi tutti gli arredi, le lampade, i desk e gli imbottiti sono stati tutti realizzati su disegno dello Studio Lorenzo Bellini mentre la falegnameria è stata realizzata su misura in finitura nero opaco. Morbidezza massima con gli imbottiti in velluto delle camere e sono in velluto e le testate dei letti, così come le panche, sono in ecopelle. I bagni sono travertino chiaro e hanno un piano lavabo con vasca realizzata in blocco unico, in nero marquinia.

Una suite con vista dell'hotel Hilton Rome Eur La Lama 1/2 Una suite dell'hotel Hilton Rome Eur La Lama 2/2

All'ultimo piano suite dagli spazi imponenti

Al 16° si trovano piano le suite con spazi imponenti e la Presidential si sviluppa su due piani, con pezzi unici del design d’inizio secolo e una terrazza con vista sulla città e sui suoi monumenti. Il gioco del colore guida la definizione degli ambienti, con richiami policromi agli affreschi pompeiani e alle scale cromatiche della pittura dei grandi maestri italiani del secolo scorso, da Sironi, a Campigli fino a Casorati. All'ingresso dell'hotel c'è il Lounge bar con un'atmosfera è calda e conviviale. Il bancone di 13 metri è in marmo Emperador, con un top realizzato in marmo nero assoluto mentre il soffitto è in cassettoni con sfere luminose cristalline ocra e bronzo. All’interno del lounge la Library, lignea in finitura nera, crea una parziale divisione tra gli ambienti e accompagna l’ospite verso il ristorante. Vi si accede attraverso un portale in marmo nero e si viene accolti da un ambiente dal colore verde profondo, con un pavimento realizzato in un gioco di 6 marmi spinati. Al centro della sala il buffet, con isola in marmo e grande lampadario d’epoca. I tavoli e sedute sono di design e la boiserie perimetrale è scandita da lesene e applique di design che incorniciano grandi quadri, come fossero finestre con vista. Dotate delle più moderne tecnologie sono l'area riunioni ed eventi, con business center, executive lounge e sale modulari. A collegare altri spazi comuni è la scala monumentale a sbalzo rivestita in marmo verde Alpi. Al 15° piano, poi, la sorpresa di un ristorante con bar, in fase di realizzazione, con vista a perdita d’occhio e, dall’altro lato, la spa con fitness center e una terrazza.

Hilton azienda leader mondiale

Il nuovo Hilton Rome Eur La Lama è di proprietà della ICARUS S.p.A., che già opera con l’Hilton Rome Airport e l’Hilton Garden Inn Rome Airport, cluster di cui Bellè è stato a lungo direttore. Hilton (NYSE: HLT) è un'azienda leader mondiale nel settore dell’ospitalità con un portfolio di 18 brand di livello mondiale, con 7.000 hotel e quasi 1.1 milioni di camere, in 123 paesi e territori. Fondata oltre 100 anni fa ha accolto oltre 3 miliardi di ospiti ed ha raggiunto una posizione di rilievo nella classifica dei 100 Best Companies to Work For di Fortunes. Inoltre è stata nominata tra i global leader negli Indici Dow Jones per la sostenibilità per cinque anni consecutivi. Hilton ha introdotto varie innovazioni tecnologiche per ottimizzare l’esperienza dell’ospite, tra cui Digital Key Share, upgrade automatici di stanza omaggio e la possibilità di prenotare stanze comunicanti. Attraverso il programma di fedeltà Hilton Honors, i 146 milioni di membri che prenotano direttamente hanno la possibilità di guadagnare punti per soggiorni e benefit esclusivi. Con l’app Hilton Honors gli ospiti possono prenotare il pernottamento, scegliere la camera, eseguire il check in, aprire la porta della sistemazione con la Digital Key e check out, tutto con lo smartphone.

Hilton Rome Eur La Lama

Viale Europa, 287, 00144 Roma RM

Tel 06 452409