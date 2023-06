 Roncolo 1888 e la cucina di Comitale: ospitalità di lusso e sapori audaci in Emilia

Inserito nel contesto bucolico e verdeggiante dell'Emilia più verace, la tenuta Venturini Baldini sorge come un'autentica espressione di agricoltura sostenibile tra i vigneti delle Terre di Canossa, in provincia di Reggio Emilia. L'attività dell’azienda, nota per la produzione di vini iconici del territorio, si estende nell'ambito dell'ospitalità grazie al recupero sapiente dell’antica dimora a Roncolo di Quattro Castella, trasformata nel boutique relais Roncolo 1888. Nel 2016 la proprietà della Venturini Baldini passa a Julia e Giuseppe Prestia, i quali hanno intrapreso un profondo progetto di rinnovamento con una sensibile attenzione all'ecosostenibilità. Le strutture sono state rimodellate secondo criteri di rispetto ambientale, con l'utilizzo di materiali ecologici e sistemi di risparmio energetico.

Il relais Roncolo 1888

Esplorazione e relax: l'offerta unica del relais

Il relais offre 17 camere uniche nel loro genere, arredate con un abile mix di pezzi vintage e soluzioni più moderne. Oltre alla zona alloggio, Roncolo dispone di uno spazio esterno dedicato al relax e alla prima colazione, con vista sui 130 ettari di bosco circostanti, di cui 40 dedicati alla viticoltura. La tenuta si è affermata come l'unico wine-relais nella regione, particolarmente apprezzato da un pubblico internazionale. I viaggiatori in cerca di angoli meno turistici dell'Italia trovano in questa posizione, tra la Food Valley e la Motor Valley, il punto di partenza ideale per esplorare Reggio Emilia, Parma e Modena, con tutte le opportunità gastronomiche, culturali e paesaggistiche offerte dalla zona.

Villa Manodori: un tuffo nella storia tra eleganza e autenticità

Villa Manodori, un tempo casa di importanti nobili locali e luogo d'influenza politica, si è ora reinventata come una costola del relais. Grazie al recupero intrapreso dalla famiglia Prestia, la villa ha ampliato la sua offerta ricettiva, arricchendo la tenuta di due suite e quattro camere aggiuntive. Il restauro ha mantenuto un rispetto profondo per l'architettura originale della villa, conservando affreschi storici e mantenendo, dove possibile, le tracce originali della costruzione. Questo è evidente sia nelle scelte strutturali che in quelle estetiche, come il mantenimento delle originali piastrelle di cotto e l'impiego di parquet in rovere. L'esterno della villa è stato restaurato rispettando i colori originali, evidenziando la storia dell'edificio e mantenendo il suo fascino autentico.

Una delle suite di Villa Manodori

La Limonaia e chef Comitale: il cuore gastronomico di Roncolo 1888

Posizionato nell'antica limonaia, l’omonimo ristorante rappresenta il cuore gastronomico di Roncolo 1888, oltre ad essere una tappa essenziale per gli amanti della cucina. Il suo terrazzo si apre ai boschi della tenuta Venturini Baldini, garantendo una vista unica sulle colline che abbracciano l’abbracciano. Napoletano di nascita, classe 1986, Mario Comitale guida la cucina del ristorante, portando con sé l'eredità di un percorso di formazione che ha attraversato lo Stivale. La sua educazione culinaria ha avuto origine tra i banchi della scuola alberghiera della sua città natale, per poi proseguire in celebri istituzioni come l'Hotel Baglioni a Bologna. La sua filosofia culinaria s'ispira alla tradizione italiana, con una particolare attenzione al territorio da cui proviene e alle eccellenze gastronomiche che il nostro paese offre.

[img]{"id":266724,"alt":"Roncolo 1888 e la cucina di Comitale: ospitalità di lusso e sapori audaci in Emilia","title":"Lo chef Mario Comitale","dida":"Lo chef Mario Comitale"}[/img]

Gusti rivoluzionari: l'audacia culinaria nel menu “Sapori in movimento”

La proposta di punta del ristorante è il menu "Sapori in Movimento", un esempio di audacia creativa e innovazione che esplora nuove interpretazioni della cucina regionale. Tra gli antipasti si segnala l’ostrica poche, salsa d’ostrica e lampone ghiacciato, cotta brevemente in acqua a 90 gradi, servita con una salsa derivata dalla sua acqua di cottura e, per l’appunto, da una granella di lampone ghiacciato. Un altro piatto degno di nota è il velo di Calamaro, emulsione di patata alla brace, piselli e cerfoglio. Il calamaro viene frullato e cotto a vapore tra due fogli di carta forno (idea che richiama un famoso piatto del celebre chef siciliano Pino Cuttaia). Una creazione di grande tecnica ma, al contempo, “di sostanza”, a riprova del fatto che l'approccio creativo di Comitale non resta immobile nella “torre eburnea” ma riesce a concretizzarsi in piatti di grande appeal e gusto.

Tra i primi, si distingue il risotto Carnaroli ai sette pomodori, un vero omaggio al pomodoro in tutte le sue sfumature: dal San Marzano al datterino alla brace, ogni varietà porta un sapore deciso al piatto, rendendolo una celebrazione dell'estate emiliana. L'uso saporito del cipollotto nello spaghettone, cipollotto, estrazione di zuppa di pesce, seppia e scampi, illustra ancora una volta la capacità del ristorante di trasformare ingredienti umili in piatti di spessore.