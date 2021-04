Alpe Adria, remise en forme al 4 stelle Riviera & Maximilian’s

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 18:30

Ritrovare il proprio benessere grazie ai servizi della spa della struttura

Spa Exentia, fra trattamenti rigeneranti e percorsi remise en forme per sportivi

Nella spa anche una sala relax panoramica

Saune, bagno turco e stanza del sale

Al ristorante Terrazze cucina mediterranea con incursioni istro-venete-austroungariche

Sacher semifreddo

Una vacanza sostenibile in Alpe Adria

ituato tra la baia di Grignano e il castello di Miramare, l’hoteldomina dall’alto il. L’area in cui sorge l’albergo gode di un particolare microclima che protegge dai forti venti, la Bora, come la chiamano da queste parti. Ilha acque cristalline – qui fu creata dalla prima riserva marina in Italia – e si racconta che sua altezza reale, l’imperatrice Sissi, vi si specchiasse dalla finestra del castello, costruito per volontà dell’Arciduca, il giovane fratello dell’imperatore. La struttura, diretta con amore e passione dalla, ha camere ampie e luminose arredate in stile “classicamente moderno”. I colori tono-su-tono della biancheria e dei tendaggi infondono un senso di tranquillità e. Al tramonto dalle grandi finestre si svela un paesaggio incantevole che spazia dall’Istria a Grado.La, che si snoda su una superficie di 250 mq, riflette la magia carsica: i rivestimenti delle pareti ricordano le arricciature delle onde, mentre i marmi neri, sfumati di bianco e azzurro, creano un ambiente intimo. Lefinlandesi (una con spettacolare vista mare), ilcon cromoterapia, ladel sale e ladelineano gli spazi a disposizione. Isono studiati sulle tre percezioni del benessere: potenziare il fisico sciogliendo le rigidità e liberando il corpo dalle tensioni; valorizzare l’estetica rendendo la pelle fresca e luminosa; riequilibrare il corpo e la mente, alleviando lo stress e risvegliando le emozioni.Dedicato ai trekker di, il trattamentodefatica l’intera muscolatura dall’acido lattico. Grazie a speciali tecniche di massaggio il corpo recupera energia, i muscoli si rafforzano e, in tempi brevissimi, si è pronti per affrontare una nuova sfida. Per una totalesuggerita la, dove un’alchimia di elementi marini (alghe, sali, fango), unita a bendaggi e massaggi manuali, aiuta a drenare e disintossicare l’organismo e a modellare il corpo.è consigliato per proteggere la pelle prima e dopo l’esposizione ai raggi solari. Due trattamenti che, tra loro combinati, mirano a conservare un’epidermide sana e abbronzata, a idratare la pelle in profondità e a donare l’effettoIlpropone una cucina di stampo mediterraneo con incursioni istro-venete-austroungariche. Materie prime del territorio, di stagione e di qualità sono i must che guidano lo chefnella creazione di piatti che esaltano i profumi e i sapori degli ingredienti. Da assaggiare l’Antipasto di mare gratinato, tipico della cucina triestina con tanto di capesante, scampi istriani, canestrelli e gamberi. In abbinamento suggerito un Friulano: dal “classico”allo Sturm. Squisita la Sacher semifreddo, una rivisitazione estiva del dolce viennese, alle cui note corpose e fondenti del cioccolato ben si accompagna un vino da meditazione come ilAuratus di Fantin Nodar.Per informazioni: www.rivieramax.eu Per unal’Alpe Adria trail rivela paesaggi immersi in una natura incontaminata, borghi ricchi di storia, e un’che vanta vini d’eccellenza e piatti dellalocale. Un percorso a piedi di 750 chilometri, che attraversa tre destinazioni: Friuli Venezia Giulia, Carinzia e Slovenia. Si parte dal, la montagna più alta dell’Austria, e si arriva a Muggia, la cittadina istro-italiana sul mare Adriatico. Il lungo sentiero transfrontaliero, suddiviso in 43 tappe, permette di gustare al meglio le peculiarità culturali e ambientali dei territori attraversati.Ogniha undefinito e ben cartografato, che può essere scelto sia in base al proprio allenamento (dal camminatore principiante al più esperto trekker) sia ai luoghi che si prediligono.Per informazioni: www.alpe-adria-trail.com