Il benessere incontra il buon vino al Dolomiti Wellness Hotel Fanes

Pubblicato il 14 febbraio 2021 | 11:29

Trattamenti ad hoc per rimettersi in forma in vista della bella stagione

Un rituale per il corpo... a base di vino

80 minuti di puro relax Vinoble Detox: 150 euro

3 sedute: 425 euro

Nella Fanes Spa, saune, bagno turco e infinity pool

Tutta la magia della Fanes Spa

Un luogo per ritrovare il benessere ai piedi delle Dolomiti

enessere a base di vino? È realtà aldi San Cassiano in. Nella nuova spa del 5 stelle, il nettare degli dei è utilizzato anche per la cura del corpo: iVinoble sfruttano le proprietà benefiche dele del frutto dell’uva, ricco di principi attivi naturali, antiossidanti e antirughe. L’effetto è un lifting naturale immediato e pelle più luminosa e distesa, sia per il viso che per il corpo.è il trattamento bruciacalorie per eccellenza, ideale per unain vista della bella stagione. L’innovativo lettino ad acqua riscaldato Aemotio Spa accoglie l’ospite per il rituale corpo che prevede impacco e bendaggio detox con pregiati prodotti ricchi di principi attivi, come la viniferina e la caffeina, dal provato effetto disintossicante. Questi potenti antiossidanti naturali stimolano la circolazione bruciando i grassi. L’effetto è amplificato dal bendaggio, che rassoda così i tessuti. Il risultato del trattamento è unarassodata, purificata e un immediato, particolarmente consigliato per combattere accumuli su glutei, cosce, gambe e ventre.Ladel 5 stelle di San Cassiano propone una selezione dei migliori trattamenti viso e corpo in ambienti perfettamente studiati per il, per una vacanza rigenerante nel cuore delledell’Alta Badia. Gli oltre 3mila mq dicon diversi tipi di, bagno turco, piscine esono arricchiti dai nuovi ambienti spa: 12 nuove suite fra cui Fanes Private Suite, spaziose cabine trattamento prenotabili per un trattamento oppure per usufruire delle spa riservata con sauna di fieno, bagno turco, o bagno benefico in una delle vasche ricavate da un unico tronco di castagno.Per informazioni: www.hotelfanes.it