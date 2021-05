Filosofia green e spazi più ampi: gli hotel abbracciano i nuovi trend

Pubblicato il 23 maggio 2021 | 08:30

Bad Moos - foto: Hannes Niederkofler

Ripartenza con stile per il Bad Moos in Alto Adige, grazie alle nuove suite

Borgo Petroro

Apre a Todi Borgo Petroro, country house di charme tra gli oliveti e i sapori dell'Umbria

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo

Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo di Marsala abbraccia la filosofia green

on l'alle porte e la pandemia che rallenta, le aperture e le novità nelcominciano a farsi sentire e sembra che molte di queste rispondano ai desideri dei turisti, sempre più attenti allae alla(oltre che dell'). Si comincia dall', dove ildi Sesto è pronto ad inaugurare (il 4 giugno) le sue nuoveal primo piano, frutto di un restyling da poco completato. Scendendo in Centro Italia, ci si imbatte in una: si tratta dia Todi (Pg), unadi charme che offre, oltre alle bellezze naturali circostanti, anche piatti tipici gourmet firmati dallo chef già 2 stelle Michelin. Infine, al Sud, tra chi opta per una filosofia piùc'èdei Principi di San Lorenzo di Marsala, che già da anni persegue obiettivi volti allaIl Bad Moos - Dolomites Spa Resort di Sesto, in Alto Adige, dà il via alla stagione estiva il 4 giugno 2021. Una ripartenza con stile, grazie alle 20 nuove suite del primo piano! Un’occasione per prendersi una pausa di, ritrovare pace e serenità nella, che tra primavera ed estate dà il meglio di sé. Ma anche per rimettersi in forma e ristabilire il proprio equilibrio psicofisico grazie ai trattamenti dellaRaffinatezza ed eleganza, charme e comfort. Sono le nuove suite del primo piano, frutto dell’ultimo restyling del Bad Moos - Dolomites Spa Resort. Toni naturali, che spaziano dal beige al tortora al crema al panna. Ilè il grande protagonista, utilizzato per il pavimento e a tutta parete. Un dettaglio caratterizzato dallo stesso motivo decora alcune pareti in legno e, creando continuità tra i diversi spazi. Linee essenziali e forme geometriche conferiscono carattere e danno un, tratti diritti e spigoli si mescolano a cerchi e sfere. Nessun dettaglio è lasciato al caso, tutto è curato nei minimi dettagli e il risultato è davvero straordinario! www.badmoos.it Soggiorno di relax prezioso, questo gioiello dell’ospitalità si estende su tutta l’area di un, di raffinata e austera bellezza. La struttura dispone di camere Classic, Deluxe, Junior Suite, Suite e Family Room. Alcune sono dotate di Jacuzzi e sauna privati, per le altre camere è presente un’area wellness a disposizione degli ospiti.Tra le antiche mura che cingono la, sorge il ristorante “”, i cui piatti sono firmati dallo chef, già due, che ha portato in Umbria il suo cuore innamorato dell’Italia più autentica. Borgo Petroro infatti è la meta ideale per una fuga dedicata agli amanti dell'Italia più autentica, all’insegna del relax. Si sposa con l’occasione di riscoprire le bellezze locali circostanti. Il servizio di noleggioe mountain bike permette infatti di inoltrarsi negli scenari naturalistici che circondano la piccola cittadella; la vicinanza dellainvita a scoprire il vino del territorio, visitando le cantine limitrofe. www.borgopetroro.it Il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo - Luxury Wine Resort, il 5 stelle di Marsala, abbraccia la filosofia dell'con azioni e investimenti a supporto della, economica e sociale. Fin dalla sua nascita, il Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo ha mostrato una spiccata sensibilità per le tematiche ambientali. E in un luogo come questo, affacciato sul mare delle isole Egadi, la presenza dellasi percepisce in ogni dettaglio.L'azienda si è avvalsa di una figura specializzata nelladei propri consumi e ha investito sulla continua formazione del proprio personale sui temi inerenti la sostenibilità. Sono state effettuate anche dellecon enti universitari volte ad approfondire la conoscenza delle criticità aziendali a livello energetico con l'obiettivo di un miglioramento continuo. Percorrendo la strada dell’efficientamento energetico, nel rispetto dell’ambiente e delle logiche di sostenibilità economica e sociale, sono stati effettuati importantinell’ambito della gestione conforme dei dati energetici; dell’utilizzo di procedure green per l’acquisto di beni e servizi; della scelta di soluzioni impiantistiche di efficientamento energetico e dell’uso di