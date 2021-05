Food Valley, all'Executive Spa Hotel cucina e relax in totale sicurezza

Pubblicato il 02 maggio 2021 | 18:30

C

La zona bar e relax dell'Executive Spa Hotel

I trattamenti spa: dalla rigenerazione della pelle agli scrub con oli aromaterapici

La spa dell'Executive Spa Hotel

In cucina, piatti dalle radici emiliane per una piacevole esperienza gastronomica

Il rooftop dell'hotel: ristorante sotto le stelle e cocktail bar

Camera doppia

on uno sguardo al futuro e in una prospettiva tutta smart, l’, situato a Fiorano Modenese nel cuore della, è pronto ad aprire i battenti in una veste completamente nuova. Ladelloa 4 stelle, guidata dalla scelta di materiali ecocompatibili e dalla volontà di ridurre l’, non solo ha rimodulato gli spazi interni, ma è stata pensata per fornire aglila massimacon un “”. Lamobile, infatti, dà la possibilità di effettuare ilda casa, apre la stanza e permette di accedere allae alla. E, se aggiungiamo che l’albergo èe il set di cortesia è composto dae vegetali, l’obiettivoè stato raggiunto.Ildegli interni ricorda gli anni ’50 e l’delle spaziose camere e suite, dotate di un dispositivo con tecnologia a lampade Uva per la, è firmato dai brand più prestigiosi.La spa, che si estende su una superficie di oltre 400 mq, offrefinlandese,, cascata di ghiaccio, grotta di sale rosa dell’Himalaya, corsi die pilates (dedicati ad un numero ristretto di partecipanti) e un’dotata di attrezzature di ultima generazione. Il team, composto da personal trainer e da una nutrizionista, studia programmi individuali per una completa: scheda degli esercizi, piano alimentare e trattamenti benessere.Purifica in profondità e favorisce la rigenerazione della pelle il trattamento Aroma Salt body Scrub:con oli aromaterapici uniti ai benefici del sale del mar Morto. Regala alla pelle un aspetto giovane e luminoso il trattamento Skin repair anti aging body wrap, dove i principi attivi dei vinaccioli e dell’olivello spinoso favoriscono la. Combatte i segni dell’il trattamento uomo Perfect Man. Studiato per la pelle maschile, riduce con efficacia le imperfezioni e dona alla pelle un aspetto sano e tonico.La cucina del, capitanata dagli chef, promette una piacevole esperienza gastronomica. Massimo rispetto per le radici emiliane, esaltazione delle(fresche e di primissima scelta) e un pizzico di fantasia sono le regole base per la creazione di piatti eleganti e gustosi. Lo chef consiglia: Passatelli (rigorosamente fatti in casa) asciutti in crema di Parmigiano Reggiano 30 mesi con tartufo bianco e la Pancia di maiale nero di Parma alle erbe aromatiche, cotta a bassa temperatura e servita su patate schiacciate di Montese e cipollati caramellati.Ideale per cenare sotto le stelle il nuovo ristorante, realizzato suldell’albergo. Per scoprire i segreti dello chef, un angolo appartato è dedicato alloper due persone. Da assaggiare i Cappellacci con pomodorino giallo BBQ, latticello, levistico e tartufo nero. Invitanti i Rognoni di coniglio, accompagnati da cipolla borettana e aceto balsamico tradizionale.Circondato da pareti in cristallo ilAria, che con Alto condivide il rooftop, è il luogo dove sorseggiare uncreato e miscelato a regola d’arte dal barman. “On Air”, dall’ anima classica e preparato con tecniche contemporanee, è un cocktail a base di Gin Tanqueray Ten, Calvados, Cordial alla mela (prodotto dalla maison), succo di lime e bitter. La cantina dell’albergo offre una scelta tra oltre 400 etichette, accuratamente selezionate.Per informazioni: www.executivespahotel.com