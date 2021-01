Granbaita Dolomites cambia look. Una vacanza in sicurezza per rigenerarsi

Pubblicato il 24 gennaio 2021 | 16:28

Selva di Val Gardena (Bz), in una delle più belle aree dolomitiche, sorge il. Circondata da un paesaggio incantevole, la strutturaha riaperto di recente i battenti dopo un accurato ed impegnativo. La ristrutturazione, che ha cambiato con successo l’immagine dell’, tramanda l’idea di ospitalità della famiglia Puntscher-Perathoner:a casa.L’architettura dell’edificio s’ispira alla grandee il sodalizio tra lo stile contemporaneo e l’allure altoatesino crea un equilibrio armonioso. Ilè l’elemento principe: larice scuro per le facciate completamente rinnovate, quercia per gli interni del piano terra, che hanno conservato un’atmosfera “senza tempo”, e rivestimento in legno per le particolari colonne della sala da pranzo, che appaiono come degli alberi i cui rami serpeggiano sul soffitto.Gli spazi ampi, il rigoroso rispetto del protocolloe l’accurataassicurano un soggiorno sereno. Le camere, arredate con eleganza, sono dotate di ampie vetrate che dialogano con il paesaggio circostante. Pietre naturali dalle diverse tonalità di grigio ricordano le, mentre i rivestimenti in tessuto tipici della zona aggiungono note di colore.La, il cui nome è un omaggio ad un delicato fiore della Vallunga, si snoda su una superficie di 2mila mq. Ilvalorizza i principi attivi degli elementi naturali delle Dolomiti con ambienti arredati in pietra e legno. Acque rivitalizzate secondo il metodo Grander nella, riscaldata a 30°C, con una vasca coperta che conduce a quella esterna dove si nuota circondati dalla candida neve. Vivaci bollicine accarezzano la pelle nei lettini della piscina e nelle postazioni per l’Per eliminare le tossine e depurare l’organismo suggerita la sosta nello spazio dedicato alle: dalla “classica” finlandese allapassando per quella al cembro, dove i principi attivi contenuti nelle lamelle del cirmolo donano un effetto rilassante. A seguire una pausa fredda, anzi ghiacciata, nell’esclusiva grotta di neve, un unicum in Val Gardena. E poi unaromatico e la grotta salina.La carta deis’ispira alla tradizione alpina: fieno, arnica e nigritella. Il rituale al fieno prevede prima un bagno nel fieno e poi un piacevole. I principi attivi estratti dai fiori e dalle erbe alpine sono presenti negli impacchi: all’Arnica e Artiglio del diavolo per alleviare i dolori muscolari e le contratture; alla Nigritella per nutrire la pelle e donare un effetto setoso; al Larice per liberare le vie respiratorie.Ladel Granbaita Dolomites punta allae alla freschezza delle. L’executive cheffirma anche i raffinati menu del, appena inaugurato e aperto alla clientela esterna, quando le norme vigenti lo consentono. I piatti, frutto di una costante e meticolosa ricerca nei sapori delladel, sono qui reinterpretati in chiave contemporanea.Si può scegliere fra 3: Gherdeina con 5 portate, Dolomites a 6 portate o A sorpresa, sinfonia a mano libera dello chef. In abbinamento vini pregiati (scelta tra oltre 500 etichette), custoditi fra l’antica cantina di pietra e la moderna di vetro a vista. Da assaggiare iKohl.Per una vacanza all’insegna degli, se le norme anti-Covid lo consentono, i comprensori sciistici dele dellaregalano emozionanti discese in un carosello di piste uniche al mondo. Per una ricarica d’energia si può optare tra una magicafra i boschi incantati, una discesa mozzafiato con la slitta o una piacevole passeggiata nel silenzio della natura. Il tutto in compagnia dello splendido scenario dolomitico.Per informazioni: www.hotelgranbaita.com