Grand Hotel Fasano sul Garda, trattamenti di remise en forme

Pubblicato il 28 febbraio 2021 | 07:30

V

Il Grand Hotel Fasano

Uno stile classico ed elegante

Con affaccio sul lago di Garda

Trattamenti di remise en form all'Aqua Spa

La vista dalle stanze della struttura 5 stelle lusso

Il Ghf visto dall'alto

In cucina, lo chef Matteo Felter

anta 130 anni di storia ildi Gardone Riviera. Costruito nel 1888 in stile neoclassico come residenza di caccia per la nobiltà dell’impero austro-ungarico, divenne nella Bella Époque meta di gran moda e dimora invernale per una cospicua élite proveniente dal Nord Europa. Ile la luminosità di quest’angolo di paradiso, situato sulla sponda occidentale del, decretarono sin dall’inizio il successo della struttura, frequentata da personaggi di spicco del mondo artistico-letterario.(ildista qualche centinaio di metri dall’hotel) era un habitué del bar e del ristorante dell’albergo mentre, uno dei fondatori della Secessione austriaca, qui dipinse il celebre quadro “Italienische Gartenlandschaft”. E ancora stelle del cinema del calibro diamavano trascorrere momenti di relax al Grand Hotel Fasano.Malgrado le numerose ristrutturazioni (subì gravi danni nel corso delle due guerre mondiali) l’ albergo , annoverato datra i più belli luxury hotels del mondo, ha conservato il fascino di un tempo. Il parco lussureggiante punteggiato da piante secolari e la calda atmosfera mediterranea che aleggia negli ambienti interni, infondono un senso di profondo benessere. Le camere e le suite sono arredate in: le forme si fondono armoniosamente e i colori accrescono la luminosità degli spazi. La Grand Suite, ad esempio, ha una superficie di circa quasi 100 mq e un grande balcone che si affaccia sullo stupendo scenario lacustre.Ispirata allel’Aqua Spa assicura un’olistica. Piscine interne ed esterne dotate di vasche idromassaggio, percorso Kneipp, sauna e docce con cromo e aromaterapia sono alcuni dei servizi offerti. Per una pelle fresca e giovane suggerito il trattamento viso di ultima generazione Dual Exfoliation Peel.Qui il metodo della doppia esfoliazione migliora la struttura granulare della, donandole levigatezza e radiosità. Ideale per la pelle delicata e sottile del contorno occhi l’Ayurvedic Energizing Eye Treatment: drena i gonfiori, allevia lee idrata in profondità. Una miscela di oli preziosi e particolari tecniche di rilassamento, che aiutano a ritrovare l’equilibrio psico-fisico, sono alla base deiIl Rosemary Mint Awakening Body Wrap elimina lee depura il corpo. Prima unaromatico e l’esfoliazione a secco, poi un piacevoleal cuoio capelluto e, infine, unacalda alle alghe e sali marini arricchiti con oli essenziali. Apre e riequilibra i- i centri energetici del corpo - il rituale Chakra Balancing Massage, dove laguidata, il massaggio profondo della muscolatura della schiena e la riflessologia plantare conducono al benessere totale.Lo cheffirma le proposte culinarie del . I piatti, che s’ispirano ai sapori della tradizione locale, spaziano dalla Tartare di pesce persico affumicato con gazpacho stracciatella e pane croccante al basilico allo Spaghetto integrale a temperatura ambiente in infusione di aglio, olio e prezzemolo piccante con agone di lago essiccato e caviale Arenka. Squisito il Coregone affumicato e glassato con salsa Teriyaki, la sua tartare e anacardi con verdure croccanti. Per finire la deliziosa torta Diplomatica preparata al tavolo.Per informazioni: www.ghf.it