Hotel Bellevue a Cogne, lusso e tradizioni di montagna

Pubblicato il 09 maggio 2021 | 18:30

Cogne, hotel Bellevue: La Terrazza

Il Nido degli Angeli

Il letto del 1600 della suite Il Nido degli Angeli

Un ricco ventaglio di proposte gastronomiche

La brigata di cucina guidata da Fabio Iacovone nell'orto

Tutte le dimensioni del benessere

, costruita nel 1925 dalla famiglia Cuneaz con l’intenzione di creare una casa accogliente dove i villeggianti potessero trovare tutti i comfort dei migliori alberghi dell’epoca. La sua localizzazione lo rende unico poiché situato in zona protetta da rigidi vincoli paesaggistici, in mezzo ai prati di Sant’Orso, di fronte al Gran Paradiso e ai suoi ghiacciai.: quello principale, vero cuore pulsante di tutto il complesso, ospita 30 camere e suite, il ristorante Bellevue, l’area benessere “Le Sorgenti del Gran Paradiso”, il soggiorno, il bar, la biblioteca, la terrazza e lo spazio giochi bimbi. In una seconda costruzione, connessa internamente al corpo centrale, si trovano sei suite di più recente realizzazione e, al piano terra, il ristorante tipico “Bar à Fromage, restaurant de montagne”. In uno chalet adiacente sono situate tre camere con camino, la sottostante cantina di stagionatura dei formaggi e la crotta (la taverna per le piccole feste, per i pasti cucinati al camino o sulla stufa a legna e per le degustazioni di vini e formaggi). A un centinaio di metri, la boutique dell’Hotel “Le Marché aux Puces” e, sull’adiacente piazza del paese, “La Brasserie du Bon Bec”. A venti minuti a piedi dalla Valnontey (una frazione di Cogne) si trova “La Maison à l’Alpage”, una baita immersa nel Parco Nazionale del Gran Paradiso. A giugno 2018 è stata inaugurata la nuova Panetteria, dove tutti i giorni si sforna pane, focaccia e grissini per gli ospiti dell’hotel.Nel 2015 è stata realizzata lcon larghe vetrate panoramiche a 180° sul Gran Paradiso e sui prati di Sant’Orso, una vasca da bagno che esce a sbalzo all’esterno, un caminetto ad acqua, un particolare letto a baldacchino del 1600 proveniente dal castello di Verzuolo, terrazza coperta e doppi servizi (mq. 80). Da segnalare chee raggiungono standard di comfort di alto livello: ogni bagno ha due lavelli, alcune hanno caminetto e vasca idromassaggio, altre anche la sauna privata.La cucina propone emozioni di alto livello. Le verdure dell’orto, il pane artigianale, i grissini, le marmellate e i dolci per la colazione e le focacce appena sfornate sono solo alcuni esempi delle attenzioni che rendono piacevole la vacanza al Bellevue.guida la brigata di cucina e interpreta con grande abilità i piatti che rappresentano il territorio e la tradizione, pur prestando sempre attenzione ai classici della cucina italiana. Al Bellevue l’ospite decide di volta in volta il tipo di ristorante che meglio soddisfa le sue esigenze:, il “Bar à Fromage, restaurant de montagne”, “La Brasserie du Bon Bec ”, ristorante tipico, e La Terrazza., il Maître d’Hotel e, il sommelier, curano la cantina in cui riposano più di 1800 etichette.è un locale dalla decisa impronta montanara , a cominciare dalla struttura che si articola intorno al focolare. Qui, accanto alle vetrate che si affacciano sui prati di San Orso, si trovano antiche forme da burro e preziosi oggetti caratteristici della lavorazione artigianale del latte e del formaggio, che, in questo ristorante, è il protagonista assoluto. Poco distante dall’hotel, nel centro del paese, Lè un piccolo gioiello grazie ai suoi spazi accoglienti che richiamano le case di montagna di un tempo.. Quest’area ha il privilegio di unire la bellezza delle montagne al piacere di immergersi nelle calde acque di sorgente. Gli ospiti hanno a disposizione due piscine con molteplici getti d’acqua (una arricchita con sali minerali), sei tipi di saune, due bagni di vapore, una grotta salina, una sauna a raggi infrarossi, una vasca idromassaggio, una grotta polare, due docce sensoriali, una palestra attrezzata Technogym e molteplici spazi relax. Per i trattamenti corpo ci sono cinque cabine massaggi, una baita per i trattamenti estetici, una “grotta dell’orso” per i fanghi, una cabina per gli impacchi e uno chalet del 1717 per i bagni di Cleopatra o di Re Vittorio. Il centro benessere propone solo rimedi naturali: sono utilizzati fanghi maturati nelle acque minerali della casa, miele, latte e vino così come le antiche preparazioni cosmetiche dell’Officina Profumo Santa Maria Novella di Firenze.Per informazioni: www.hotelbellevue.it