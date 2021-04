Lisbona, Bergen, Tenerife o Bordeaux? Ogni stile di viaggio il suo hotel

Pubblicato il 10 aprile 2021 | 17:01

al momento che i viaggiatori di tutto il mondo sognano di concedersi una fuga dalla routine o una vacanza,e arriva in alcune delle più interessanti destinazioni leisure in Europa e negli Emirati Arabi. Le- sono ideali per esaudire i desideri di avventura ed evasione, offrendo soggiorni accoglienti e innovativi in luoghi straordinari.«La possibilità di viaggiare si concretizza sempre di più e le prenotazioni per: tutti vogliono recuperare il tempo perduto con amici e familiari - afferma, senior vice president e managing director, design hotels & Emea brand portfolio - In futuro, le destinazioni per il tempo libero giocheranno un ruolo significativo nella nostra ripresa e Marriott Bonvoy può contare su un solido portfolio di hotel leisure in Europa ed Emirati Arabi, con alcune fantastiche novità per quest'anno. Queste nuove aperture, con spazi flessibili e aperti, sono la scelta vincente per viaggiatori che vogliono godersi la libertà, e offrono la possibilità di esplorare nuovamente destinazioni interessanti e culturali».Il portfolio di brand Select Service leader nell'offerta Marriott Bonvoy svolge un ruolo chiave sulla scena di questo mercato in netta ripresa., e le strutture che ne fanno parte sono rinomate per la loro atmosfera rilassata, il servizio semplice e caloroso, ad un prezzo competitivo.Secondo World Bank, nel 2019 gli. I viaggi leisure sono destinati a superare i viaggi d'affari nel 2021, in particolare a causa del grande volume di viaggi riprogrammati, e grazie la voglia di celebrare eventi come compleanni, anniversari, matrimoni e lune di miele rimandati lo scorso anno.Inoltre, secondo Google Trends, le ricerche a livello mondiale per "I viaggiatori che non vedono l'ora di pianificare le loro vacanze possono lasciarsi ispirare dalla stimolante e variegata selezione di nuovi hotel di Marriott Bonvoy.L'hotel, che aprirà questo aprile, dispone di 136 camere ed è il luogo perfetto per approfittare dello. Situato nel centro della città, Moxy Lisbon City si trova in cima all'Avenida Duque de Loulé, a pochi passi dalla Avenida da Liberdade, rinomata destinazione per lo shopping. Chi vuole divertirsi e apprezzare il buon cibo si innamorerà della città che vanta una delle scene gastronomiche più interessanti d'Europa eL’hotel offre prezzi accessibili senza rinunciare allo stile: le camere sono accoglienti ed eleganti, mentre gli interni fondono sapientemente le tradizioni portoghesi con la moderna street art. Ma non solo: gli hotel Moxy sono famosi per far scatenare gli ospiti negli spazi comuni, dove il bar è al centro dell'azione, tanto da offrire il check-in al bar e un cocktail di benvenuto all'arrivo, due proposte caratteristiche del brand Moxy.e vanta una vista panoramica spettacolare sui tetti della città, le facciate colorate delle case, lo scintillante fiume Tago e altri punti di riferimento della capitale, tra cui la statua del Cristo Rei e il Ponte 25 de Abril.Aperto lo scorso marzo,Situato in un quartiere con vista spettacolare sul Burj Khalifa, l'hotel offre un comodo accesso alle aree principali della città, tra cui Downtown Dubai e Business Bay. Accogliendo gli ospiti in uno spazio rilassante, confortevole e intuitivo, l'esperienza di questo brand adatto a soggiorni prolungati è pensata per permettere agli ospiti di vCon le sue 134 moderne suite residenziali, molte delle quali vantano terrazza privata e viste mozzafiato, l'hotel offre fa sentire i viaggiatori. Gli spaziosi studios, le suite con una o due camere e le suite duplex con tre camere sono tutti dotati di cucine completamente attrezzate, ampi bagni, tranquille zone notte e spazi separati per vivere e lavorare. Ogni suite ben arredata è progettata con cura per garantire agli ospiti un senso di ampiezza e apertura.Situato nella splendida Bergen, rinomata per i suoi paesaggi naturali mozzafiato, M. Il design unico dell'hotel è ispirato alla destinazione: l'esterno è arricchito da elementi che ricordano le onde, mentre all'interno il tavolo centrale è illuminato da lampade a sfera a forma di ancora e decorazioni in corda, che ricordano la storia del porto locale., con il legno che prevale negli arredi e nelle installazioni presenti in tutti gli spazi comuni, compreso il bar, vivace centro dell'esperienza Moxy. Gli interni includono decorazioni uniche create da artisti locali, come un’immagine di un personaggio folkloristico proveniente dalle foreste norvegesi.I viaggiatori possono godersi il meglio del paesaggio durante il loro soggiorno, in quanto ognuna delle 199 camere dell'hotel offre una vista sui fiordi o sulle montagne., in quanto riutilizza il calore in eccesso per il sistema di refrigerazione e utilizza l'acqua proveniente dal fiordo per riscaldare e rinfrescare l'edificio.che desiderano vivere al meglio la premiata regione, Moxy Bordeaux (apertura maggio 2021), una dinamica e colorata destinazione intrisa della storia cosmopolita del quartiere.Il patrimonio industriale e marittimo della località ha ispirato gran parte del design dell'hotel, decorato con lamiere di provenienza industriale all'ingresso, degli ascensori e dei tubi a vista nei soffitti.accanto agli storici silos cilindrici della zona, anticamente utilizzati per l'industria olearia e successivamente diventati un simbolo distintivo del quartiere. L'hotel, a basso consumo energetico, accoglierà gli ospiti in 133 camere di cui 128 standard e 5 camere di 24 metri quadrati con terrazza sul tetto con vista sul porto marittimo.Inaugurato a marzo 2021,occupa una posizione impareggiabile nel quartiere storico di Santa Cruz e impersona il caratteristico ed elegante stile del brand AC. Situato di fronte alla marina, l'hotel è circondato da numerose boutique e si trova a pochi minuti a piedi dai principali siti culturali, tra cui il Castillo de San Cristobal e il Museo Municipal de Bellas Artes. Grazie alle meravigliose spiagge dell'isola nelle vicinanze, gli ospiti possono scegliere tra fare un tuffo nell'Atlantico o rilassarsi al sole davanti all’oceano.Ospitato all’interno di un edificio risalente agli anni '80, l'hotel mantiene lo stile caratteristico dell'epoca e lo infonde con il design chic di AC. Inoltre, l'hotel offre agli ospiti tutto ciò di cui hanno bisogno, con spazi aperti realizzati con cura per garantire un soggiorno confortevole e rilassato. Qui, gli ospiti possono approfittare del clima soleggiato, ammirare le viste mozzafiato dalla terrazza panoramica dell'hotel, rinfrescarsi nella piscina sul rooftop, assaggiare piatti locali presso l’AC Lounge e godersi un cocktail d'autore. Le 83 camere vantano un design elegante e funzionale ed una grande cura degli arredi interni.Una destinazione sempre popolare sia per i turisti che per i locali,, situata a soli 32 km a sud di Lisbona, fa da cornice a uno dei migliori hotel sulla spiaggia di tutto il Portogallo. Primo hotel del brand Four Points in Portogallo (riapertura maggio 2021), la struttura si trova su una verdeggiante collina con vista sull'Oceano Atlantico e a pochi passi dalla spiaggia di Ouro., omaggio alla tradizione peschereccia della regione, Four Points by Sheraton Sesimbra offre agli ospiti il luogo ideale dove riposarsi e staccare la spina. Inoltre, i viaggiatori possono assaporare l'autentica cucina portoghese presso il ristorante e la terrazza dell'hotel, entrambi in stile contemporaneo, o rilassarsi nel centro fitness e in piscina. Il programma Best Brew dell'hotel propone un’ampia scelta di birre artigianali e autentici sapori locali, inclusa la birra Sadina, prodotta da un birrificio nella vicina città di Setúbal.Per informazioni: www.marriott.com