Tre novità per Terme Merano: Roof Whirpool, vasca con acqua salina e Medical area

Tre novità 2021 per Terme Merano Foto: Tappeiner

ome. Non è una domanda ma un’affermazione che alle Tper affrontare la fase buia di lockdown appena trascorsa. «Il lockdown ha fermato l’attività ma non le nostre teste - afferma, direttrice delle Terme Merano - In questo periodo di riposo forzato ci siamo posti una domanda fondamentale:perché le persone avranno bisogno di sentirsi sereni, con un occhio di riguardo alla salute possibilmente in un contesto di feeling con la natura».Se a queste riflessioni, poi, ci mettiamo accanto l’obiettivo di offrireil gioco è fatto: «La nostra filosofia - conclude Adelheid Stifter, - è quella di rinnovarci anno dopo anno e presentare ai nostri ospiti novità e allo stesso tempo mantenerci sempre giovani».Il 2021, infatti vede prima di tuttoalle Terme di Merano di oltre 17 metri di lunghezza, realizzato tutto in vetro per ammirare l’eccezionale panorama sulle montagne altoatesine, invidiate da tutto il mondo. E poipermettendo una full immersion nel sale e nella musica subacquea, per essere avvolti in una suggestiva “liquid sound”., un centro medico all’avanguardia con ambulatori e personale medico bilingue; professionisti specializzati in Otorinolaringoiatra (che ben si presta con la parte termale), Fisioterapia (a stretto contatto con l'ortopedia), Medicina dello sport (in collaborazione anche con il settore fitness), Chirurgia estetica (a stretto contatto con il reparto della MySpa) e Nutrizionista (sia per gli interni che seguono l'area fitness che per gli esterni).e non soltanto agli ospiti degli hotel partner delle terme: «Sono 150 le strutture partner situate a Merano, nel cuore dell’Alto Adige. Hotel di diversi livelli, appartamenti e campeggi: qui le persone possono prenotare la propria vacanza e allo stesso tempo approfittare dei numerosi servizi che offrono le Terme di Merano».Altro concetto, infine, è la natura cui Merano è avvolta. Da sempre fondamentale per le Terme Merano, oggi. «Il nostro progetto è iniziato un anno e mezzo fa – continua la direttrice – e oggi siamo tra le prime Terme in Italia a vivere la sostenibilità, ogni giorno, in tutti i reparti». Dalla produzione energetica ai mezzi di trasporto, fino alle stoviglie, piatti e bicchieri non più usa e getta.La timeline ha visto l’apertura della Medical Area il 10 maggio e del parco delle Terme & piscine outdoor (10 piscine per un totale di 52mila metri quadrati) dal 15 maggio, mentre la sala bagnanti e le piscine interne apriranno il 1° giugno.dall’inizio di maggio con due, da ordinare con un clic così si evitano code per il ritiro del pranzo da gustare poi seduti sull’erba fresca o all’ombra degli alberi e con la vista sulle piscine di Terme Merano. In alternativa, che spazia dal brunch da consumare nella terrazza del Bistro scegliendo tra creazioni con salumi o salmone oppure, per chi preferisce la formula serale, può scegliere