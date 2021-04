Nuove suite e un rooftop esclusivo al Patria Palace Hotel di Lecce

Pubblicato il 11 aprile 2021 | 18:30

L

L'ingresso del Patria Palace Hotel

La storia del Patria Palace Hotel

La facciata del 5 stelle di Lecce

Dalle suite al rooftop esclusivo: il Patria Palace di Lecce appena ristrutturato

Nuove suite dopo la ristrutturazione dell'hotel

di gran lunga di maggiore tradizione, più nobile, più paludato nel salotto buono dista per riaprire dopo importanti lavori di risistemazione, per mantenerlo all’altezza delle suee del fascino che generazioni di turisti esigenti italiani e stranieri hanno apprezzato e ammirato durante la sua lunga storia.L’antico palazzo patrizio risale al '700, quando i nobili marchesi d’Anna Petrarolo scelsero l’architetto, uno dei maestri del barocco leccese, per costruire la loro dimora gentilizia nella splendida. Molto più tardi, intorno alla metà del XIX secolo, il palazzo fu convertito in una dimora per viandanti: da quell’epoca la storia ditra queste mura prosegue senza soste con il nome ben meritato diA maggio finalmente l’hotel svelerà camere edal design inedito, dotate di ampie terrazze private, e un nuovocon unesclusivo da soli 15 posti con una straordinaria vista sui tetti del centro storico della città pugliese. L’albergo era conosciuto anche come meta gastronomica sia dai locali che dai viaggiatori nazionali e internazionali di passaggio ingrazie al rinomato ristorante, che si proporrà in nuovi spazi con una sala dedicata.È difficile trovare una posizione più centrale dove soggiornare per visitare a piedi il centro della capitale italiana del: chi ha fatto esperienza dell’ricorda anche con piacere la sontuosacon deliziose mozzarelline di bufala fresche e tra i dolci, il gustoso e tipico pasticciotto leccese.Per informazioni: www.patriapalace.com