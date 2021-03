Primavera al Borgo del Cabreo tra vino, natura e luoghi da fiaba

Pubblicato il 21 marzo 2021 | 13:30

Un'oasi di pace e bellezza nella campagna toscana (Foto Angelo Trani)

Albergo diffuso di charme

Elegante accoglienza famigliare

Tra natura e borghi

Attività e proposte per tutti i gusti

Soggiorno di…vino

Una nuova location in primavera

n piccolosulla sommità di unanato 4 anni fa per volontà di Giovanna, moglie di Ambrogio Folonari che nel 2000 ha dato vita alla Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, un’azienda vinicola tra le più rinomate in Toscana che esprime il meglio delle. Un’esclusiva offerta died esperienza del territorio toscano che Ambrogio e Giovanni Folonari riserva all’interno delle sue 5 Tenute, proseguendo nel segno di una rinnovata eccellenza la migliore tradizione e valorizzazione dei borghi.Tra queste il, è una location di pregio organizzata come unper godere di una spaziosa intimità e il luogo perfetto per assaporare libertà e serenità immersi nella. Un antico insediamento rurale ottocentesco riportato a nuova vita, ristrutturato e arredato con l’utilizzo di materiali di eccellenza che offre undici confortevoli camere e suite, spazi esterni dedicati e una splendida piscina panoramica riscaldata incastonata nel verde deie dellaL’eleganza del Borgo del Cabreo Relais di Charme si accompagna a un’e accogliente che invita a rilassarsi al fresco godendo dei meravigliosi paesaggi con la brezza che profuma di, il sole che fa risplendere i colori della terra, dove è ancora possibile respirare il forte legame con lee lalocale.Il Borgo del Cabreo è anche il punto di partenza ideale per andare alla scoperta di luoghi di importanza storica e naturalistica nei dintorni. Dalla terrazza e dalla piscina la vista spazia su, uno dei borghi più belli d’Italia, un autentico gioiello che con la sua storia, le sue architetture medievali, i vicoli, la Chiesa di Santo Stefano, le mura e il Castello, costituisce un’autentica perla raggiungibile facilmente a piedi dal Borgo del Cabreo.Un animo antico avvolge Montefioralle – il cui nome originale “Monteficalle” sembra derivi dalle piante di fico che crescevano rigogliose nei campi intorno al castello. Ogni anno ospita lache un tempo le massaie cucinavano nelle case e che oggi vengono fritte in una padella gigante di 2 metri di diametro. Così Montefioralle diventa meta ambita non solo per la bellezza del luogo ma anche per il richiamo legato alle, per le tradizioni che la animano, la sua gente e la storia che la rendono un posto unico al mondo.Sul cammino che si percorre per raggiungere Montefioralle si incontra la Pieve di San Cresci, la più antica delche fa parte di un complesso architettonico recentemente restaurato che comprende la Chiesa, la Cappella del SS Sacramento, la sacrestia e una casa colonica che ha permesso di riscoprire sotto l’intonaco 12 figure di Santi e alcuni elementi caratteristici della millenaria tradizione contadina. All’interno di questo spazio affascinante la Macina di San Cresci è un ritrovo diprovenienti da tutto il mondo che, in questa location magica e ricca di ispirazione, condividono progetti, realizzano mostre, conferenze, ecc. al fine di creare un confronto fra culture e linguaggi diversi.Al Borgo del Cabreo Relais di Charme non mancano le proposte di attività personalizzate per coppie, amici, single e famiglie sia all’interno del resort, sia alla scoperta della natura e dei paesi circostanti. Oltre a Montefioralle e San Cresci si potrà visitare l’antico paesino di, l’unico comune della provincia di Firenze a rientrare interamente nella zona del Chianti, il vicino paese di Panzano, dove è possibile ammirare la Pieve di San Leolino, una delle chiese di epoca romanica più importanti di tutto il Chianti, l’antico Ospedale di San Francesco, oggi museo di arte sacra, e la Pieve di San Pietro a Sillano; vi è poi la possibilità di fare escursioni ao in, apprezzare i piatti della tradizione nei migliori ristoranti della zona e godere di tutta la bellezza delle colline del Chianti Classico, anche solo con una suggestiva passeggiata tra i filari al tramonto.Tra i profumi e i colori della primavera toscana non possono mancare quelli del. Il Borgo è situato nel cuore del, terra di vini nobili e pregiati, e affaccia sui vigneti della Tenuta del Cabreo dove si producono gli eccellenti vini della linea omonima. Da queste vigne provengono le uve che danno la luce ad alcune etichette di eccellenza della Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute, come i Supertuscan Cabreo il Borgo, Black Pinot Nero Toscana Igt e La Pietra Chardonnay Toscana Igt.Dopo il successo ottenuto dal Borgo del Cabreo Relais di Charme presso un pubblico internazionale, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute inaugurerà a breve una secondadi eccellenza:, che sarà pronta in primavera, a seguito del recupero di un ulteriore insediamento rurale sempre presso le Tenute del Cabreo: anche in questo caso è previsto l’uso esclusivo di materiali locali ed il rispetto delle metodologie costruttive originali al fine di non alterare in alcun modo il paesaggio, mentre tutti gli arredi e i tessuti interni verranno realizzati da artigiani a km 0, eredi della grande tradizione fiorentina delle arti e dei mestieri.Per informazioni: www.borgodelcabreo.it