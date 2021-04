Quellenhof Resort, si riparte! Wellness e servizi per la salute

Pubblicato il 04 aprile 2021 | 11:30

L'entrata del 5 stelle Quellenhof Resort

Salute, tranquillità, sicurezza

opo il lungo, iniziato il 2 novembre 2020, ilin Val Passiria il, il 5 stelle situato nelle vicinanze di Merano, immerso nei paesaggi alpini dell'Il Quellenhof Resort gode di una posizione privilegiata, tra boschi e prati, che consente agli ospiti di poter rilassarsi o fare. «L’Alto Adige - ricorda il titolare del resort- è una destinazione molto richiesta; ha tantissimi punti di forza come gli spazi aperti, la raggiungibilità, le strutture top che hanno investito tanto in misure di protezione, perché a capo hanno albergatori che si impegnano tantissimo per garantire».Garantiti agli ospiti tutti i servizi di eccellenza, massimo livello die alcune novità. «Abbiamo sfruttato i mesi di chiusura per fare qualche intervento di modernizzazione della struttura - annota Dorfer - la, la ex-Forellenhof, brilla in un, le camere sono state ampliate e rinnovate. In più è stata realizzata una, il “Rooftop-Spa” con, tutta in, e altre aree relax».Inoltre, a sostegno e promozione della salute dei propri ospiti, il 5 stelle offre alcunipresso il(il centro di medicina preventiva, anti-aging e riabilitativa) e il modernosituato all’interno del Quellenhof Spa. Per assicurare un, lo staff del Quellenhof Resort è sottoposto regolarmente a test di cotrollo. In merito alle modalità di, precisa il proprietario della struttura, «gli ospitidovranno presentare il test Covid-19 negativo di almenoin hotel; agli ospitichiediamo di fare il. Una volta in hotel, gli ospiti possono godersi l’intero resort senza limitazioni, a parte dover prenotare per le gettate di vapore in sauna».Per informazioni: www.quellenhof.it