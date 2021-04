Riapre il Gradonna Mountain Resort: sostenibilità 100% made in Tirolo

Pubblicato il 18 aprile 2021 | 19:30

Il Gradonna Mountain Resort in Tirolo

100% made in Tirolo

41 gli chalet nel bosco offerti dalla struttura ai suoi ospiti

41 chalet nel bosco

Comfort e relax per tutta la famiglia

I luoghi di forza dove rilassare la mente, la novità dell'estate 2021

La Sleeping Sommelière

Un'ampia area relax, nata dalla filosofia: Le erbe aiutano a crescere

L'offerta wellness

Una vacanza di famiglia

4 stelle Superior Mountain Resort Châlets & Hotel ai piedi del Parco Nazionale degli Alti Tauri in(a poco più di un’ora d’auto da San Candido, in) riapre il 18 giugno 2021 e trasforma il tempo in “Glück”, che tradotto dal tedesco significa, poiché qui non si tratta di essere più lussuosi, più innovativi o posizionati più in alto rispetto ad altri; è piuttosto una questione di, di regionalità garantita al 100% esenza privazione. La consapevolezza di vivere momenti preziosi con i propri cari, apprezzando dei veri “valori”: un luogo dove i sensi si acuiscono, mente e corpo si ricaricano di energia, le tossine spariscono e l’viene rispettato e messo al primo posto. Anche questa è felicità. Anche questa è autenticità in un luogo dove non ci si capita per caso.Come un nido d’aquila, ilè un villaggio alpino contemporaneo, con tutti idi undi. Da sempre votato alla sostenibilità ora diventa 100% Tirolo, certificato Ama (rating ecologico). Qualsiasi elemento, dalle materie prime al set di cortesia, è prodotto e realizzato in Tirolo ed è stato per questo insignito del prestigioso “Ama - Gütesiegel” - il sigillo di qualità austriaco che garantisce che iabbiano un’origine tracciabile e che soddisfino i più alti standard di qualità. Gli agricoltori, gli impianti di lavorazione e i rivenditori devono conformarsi a norme rigorose, che vengono monitorate da centri di prova indipendenti. Il design rosso e bianco, con “Austria” identificata come fonte, garantisce che le materie prime provengano dall’e che siano state gestite e lavorate sulImmerso nel silenzio e circondato dagli spazi immensi della, il Gradonna è un condensatoredi proposte da vivere con la riapertura delle frontiere europee. Qui si celebra lasoggiornando in 41 meravigliosiindipendenti distribuiti nel bosco, l’importanza del sonno con la Sleeping Sommelière, il fitness dolce e la consapevolezza eco-green che lo caratterizza, con iche si divertono su percorsi ludico-didattici all’aria aperta nelGli ospiti degli Chalet possono scegliere se usufruire dei servizi del resort per i pasti, cucinare da sé o, in alternativa, avere una disposizione con il servizio “Rent a chef”. Non manca, ovviamente, la possibilità di avere laconsegnata all’ingresso dello Chalet tutte le mattine sotto forma di una cesta ricca di sfiziosità e. Oppure si può fare lapresso il minimarket dell’hotel, dove acquistaredi produttori locali e di propria produzione, come i piatti squisiti preparati dalle cucine del Gradonna, di cui usufruire dae consumare nell’intimità del proprio Chalet.Una soluzione perfetta per chi è alla ricerca di una vacanza all’insegna dell’individualismo o semplicemente per un periodo di spensieratezza ein un luogo sicuro, immerso nel verde di un Parco Nazionale. Insomma, un luogo del cuore, che sia facilmente raggiungibile in autonomia a poche ore da casa.Gli chalet, di varie metrature, possono accogliere fino a 8 persone, dispongono diseparate e di un ambienteche comprende la cucina completamente attrezzata e il living. Permettono un contatto intimo con ilcircostante, grazie anche alle scenografiche vetrate. Ogni chalet è un nido di assoluto comfort con camino, terrazzi o balconi e, nelle dimensioni più ampie, di un’che comprende anche una zonaIn alcuni luoghi più che in altri è possibile vivere e sentire il. Da sempre l’uomo, in questi luoghi speciali, ha cercato una fonte di energia e potenzialità. Luoghi dove sostare per ritrovare forza e vitalità e raggiungere uno stato di serenità della mente. Nella foresta che circonda il resort sono stati identificati nuovi luoghi di forza dedicati al panorama, al silenzio e alla riflessione. La denominazione “” – places of power in inglese - deriva dalla lingua dei nativi americani e sta a indicare quei siti adatti ai rituali, alla contemplazione e alla guarigione. Tutte le antiche culture avevano i loro luoghi di forza.Al Gradonna ne esistono ben tre. Questi, ben celati all’interno del bosco, sono prenotabilie individualmente per godere dell’energia che emanano. Unaccompagna ogni ospite e lo recupera per garantire un’esperienza meditativa senza paragoni.Al Gradonna si celebra anche l’importanza dele della serenità: le camere sono completamente rivestite di legno di cirmolo, che racchiude l’essenza del bosco e sprigiona un caratteristico e intenso profumo in grado persino di ridurre il numero dei. Chi riposa in letti e stanze dove è presente questo tipo di legno si sveglia più vitale e riposato. Laè a disposizione di tutti gli ospiti; sia per affrontare gli inevitabili disturbi del sonno risultati dallae dalle nuove, dalla preoccupazione per la propriae quella dei propri cari, dalla sospensione dell’e dalla sovraesposizione e utilizzo ancora maggiore dei, ma anche semplicemente per consigliare ilpiù adatto alle diverse esigenze tra cuscini di cembro, di fieno, cuscini per la cervicale, essenze rilassanti e bevande pre-nanna. Insomma, per ristabilire una corretta, al Gradonna si è in buone mani: si dorme bene, si vive meglio.L'ampiacon bagni di vapore e saune garantisce un profondo. Fedeli al motto alpino "Le erbe aiutano dove crescono", dall'estate 2021 lo staff della Spa del Gradonna utilizza solo prodotti regionali del Tirolo per idi bellezza – al fine di garantire anche in Spa unaassoluta e garanzia dicon prodotti della linea vegana, cruelty-free e 100% made in Tirolo Magdalena’s Cosmetics.A completare l’offerta wellness ci sono 1esterna e le 3 piscine interne tutte riscaldate a cippato ed, di cui una specifica per bambini e due riservate agli adulti, saune e bagni di vapore, silenziose aree relax. A disposizione degli ospiti anche lo scenografico, riscaldato al 100% da energia solare.Il resort rappresenta la scelta perfetta per ladi tutta la famiglia. Il, aperto fino alle ore 21, accoglie i bambini a partire dai 3 anni con un’ampia zona dedicata e un’area ristorante appositamente allestita pensando alle esigenze dei piccoli ospiti, anche in termini di arredi e diL’estate è l’occasione per vivere la natura a 360 gradi. Con la bella stagione torna, infatti, il “Kinderwald”, (il bosco dei bambini) dove i piccoli ospiti vivono un vero contatto con la natura. Il “Kinderwald” è unnel bosco dove i bambini, in libertà, possono esplorare, esprimersi e liberare la propria fantasia imparando dalla natura. Per i ragazzi più grandi, oltre alper gli adolescenti, che organizzaper i maggiori di 12 anni, tante proposte differenti sia indoor che outdoor, per andare incontro alle esigenze e alle passioni di tutti: daiai, passando per sport, escursioni, geocoaching.I prezzi per la camera doppia Klassik a partire da 119 euro persona con pensione gourmet che prevede la prima colazione, uno spuntino a mezzogiorno e una raffinata cena con vari buffet sempre diversi e sempre, per quanto possibile, di origine locale.I prezzi per lo chalet Klassik a partire da 375 euro al giorno (circa 120 mq, fino a 4 persone) compresa la prima colazione, W-Lan, parcheggio, ticket per gli impianti di risalita e pulizia finale.Cancellazione gratuita fino a 7 giorni dalla data di arrivo.Per informazioni: www.gradonna.at