Un sorso di drink e un narghilè rivisitato sulla terrazza dell'Aleph Rome Hotel

Una delle terrazze più cool di Roma riparte con la bella stagione

Chicche gastronomiche e cocktail classici

La tradione secondo Buonanno, innovata e a portata di mano

Dai classici cocktail alla rivisitazione del narghilè

Un narghilè rivisitato con vista sui tetti di Roma

iaprono con lale famosedi, celebrate da film internazionali e luogo preferito da romani e turisti, e l’iconica, sul rooftop dell’è pronta ad accogliere i suoi ospiti. La scenografica piscina a sfioro, le accoglienti cabane, l’offerta did’avanguardia e gli squisiti bites sono solo alcuni degli elementi che fanno del rooftop dell’Aleph un luogo tra i più cool della città.La terrazza si animerà con l’arrivo del primo sole primaverile e sarà possibile trascorrere un momento di gradevolesulla Sky Blu Terrace dove tutto è organizzato per garantire agli ospiti la sicurezza necessaria e il massimo del comfort. Dopo una giornata immersi nella frenesia della città è il luogo ideale per rilassarsi, in una cornice moderna e scenografica, uno spazio perfetto per un pomeriggio di relax, ma anche per una informale, il tutto all’aria aperta, con una splendida visuale sui tetti di Roma.Non solo, gli ospiti potranno anche gustare le delizie gastronomiche preparate dallo chef, abbinate ai dissetantiinnovativi ideati dal bartenderUna selezione di ghiottee di pratici bites, in cui lo chef non rinuncia allae la reinventa, per una fruizione veloce ed informale. Sapori mediterranei,locali abbinate al pragmatismo anglosassone e alcontemporaneo. Nascono così icon parmigiana di melanzane, icon tonno e guacamole, l’Aleph salad con lattuga, gamberi, mais, avocado e pomodoro e molto altro.Altrettanto cool la selezione dei cocktail, con l’Aleph Old Fashioned (Wild Turkey 101 Proof, Oleo Saccharum, Bitter’s), il Dolce Vita, (Pre-batched of bitter’s, Dry Gin, Red Vermouth, Aromatic Water, Mix Flavors. Served at -5°) o il Lucky Margarita (Lime Oil Blanco Tequila, Onyx Liquor, Lime, Agave Syrup), tanto per citarne alcuni.Infine, per chi volesse vivere un’esperienza dal sapore mediorientale, irrinunciabile è lo. Anche in questo caso la tradizione orientale delviene rivisitata in chiave contemporanea con la “Steamulation Shisha”, un’esperienza dai tratti innovativi, grazie ad una combinazione di frutta e alcool inseriti nel narghilè insieme alla miscela di, per sperimentare un sapore davvero unico. Anche per lo Shisha Bar lo chef Carmine Buonanno ha creato alcuni bite in abbinamento, tra cui il Manakish za’atar, l’Hummus con pinzimonio e paprica affumicata o il Cous cous con pollo al curry.Una stagione da non perdere, protesa tra tradizione e innovazione, nell’interpretazione del bello e del buono in chiave contemporanea.Per informazioni: www.alephrome.com